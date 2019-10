Politie kan geen nieuwe terreurdreiging aan

Als onze federale politie te maken krijgt met een nieuwe grote crisis zoals de terreurdreiging, wordt dat een ramp. Dat blijkt uit een nieuw rapport over de werking van de federale politie.

‘Het antwoord op de vraag of de federale politie nog in staat is voldoende flexibel te reageren op nieuwe fenomenen en crisissen die zich in de toekomst voordoen, is met de huidige middelen en capaciteit negatief!’ Dat schrijft de federale politieraad onomwonden in zijn nieuw rapport over de werking van de federale politie. In die politieraad zitten zowel burgemeesters, hoge magistraten, vertegenwoordigers van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken als politiekorpschefs en de grote baas van de federale politie.

‘De federale politie heeft geen reserves meer om een nieuwe terreurdreiging op te vangen. Dan zou er geen capaciteit meer over zijn voor de andere taken’, zegt de voorzitter van de politieraad, professor Willy Bruggeman. ‘Je ziet het nu al. We zitten maar op terreurniveau 2 en toch moeten de militairen nog bijspringen. Tijdens de terreurdreiging bezocht ik meerdere keren de federale gerechtelijke politie van Brussel. Daar werd toen al bijna niks anders meer gedaan dan terrorisme. Terecht, maar dan heeft men geen capaciteit meer voor andere criminaliteit.’

De cijfers in het rapport spreken boekdelen. Het budget van de federale politie is sinds 2012 gezakt met 15 procent. Sinds 2013 zijn er 394 mensen minder. ‘Bij de gerechtelijke politiediensten is er een personeelstekort van 14,8 procent en bij de bestuurlijke diensten van bijna 20 procent’, zegt Bruggeman. ‘Zulke tekorten kan je nog moeilijk verantwoorden als het gaat om prioritaire diensten.’

Snelweg

De personeelstekorten bij de spoorwegpolitie en de federale wegpolitie zijn zo groot dat die hun taken niet meer kunnen uitvoeren, luidt het. ‘Ik rij veel met de auto. Wanneer zie je de wegpolitie nog? Nooit, behalve als ze een ongeval moet vaststellen. In Nederland kan ik nooit rijden zonder een politieman op de motor of in de auto te zien. Waarom de snelwegen? Dat zijn de snelwegen van de criminaliteit. Als ik een crimineel was, zou mijn eerste zorg zijn zo snel mogelijk op de snelweg te geraken.’

Daar komt nog de pensioneringsgolf bij. Vorig jaar was de uitstroom groter dan de instroom (-89). Een op de drie bij de federale politie is ook ouder dan 50 jaar. Bruggeman: ‘De huidige regering heeft inspanningen gedaan om de rekrutering aan te zwengelen tot 1.400 mensen per jaar en men vraagt nu 1.600. Maar er is meer nodig, anders komen we er niet.’