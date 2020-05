Politie kan het vanaf september zonder militairen doen

Vanaf september heeft de politie niet langer de hulp nodig van militairen voor beveiligingsopdrachten. Dan zou er na vijf en een half jaar een einde komen aan operatie Vigilant Guardian.

Al in januari 2015, na het uitschakelen van een terreurcel in Verviers en na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs, ging operatie Vigilant Guardian van start. Militairen moesten de politie helpen bij het patrouilleren in de straat en het bewaken van gevoelige plaatsen. Na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 konden tot 1.800 militairen worden ingeschakeld om de politie te steunen. Maar toen het terreurdreigingsniveau later weer zakte, bleef de operatie voortduren. Al was er een geleidelijke afbouw, waarbij er sinds december nog maar 200 ontplooide militairen nodig waren, boven op een snel inzetbare reserve van nog eens 100 militairen.

Vanaf september 2020 kan de politie de beveiliging weer op zich nemen, behalve op de nucleaire site in Vlaanderen. Philippe Goffin Minister van Defensie

Maar vanaf september heeft de politie de militairen echt niet meer nodig, antwoordde minister van Defensie Philippe Goffin (MR) op meerdere vragen in de Kamer. 'De commissaris-generaal van de federale politie heeft een terugnameplan in het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid voorgesteld. Vanaf september 2020 kan de politie de beveiliging weer op zich nemen, behalve op de nucleaire site in Vlaanderen.'

Minister van Binnenlandse Pieter De Crem (CD&V) wilde gisteren nog geen commentaar geven over de kwestie, 'om niet vooruit te lopen op een volgende ministerraad'.

De federale politie gaf gisteren wel een officiële reactie aan De Tijd. 'Wij hebben ons huiswerk gemaakt. Dat is voorgesteld aan het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, maar het behoeft nog een politieke beslissing. Op dit moment kunnen we daar dus niet meer uitleg over geven', zei politiewoordvoerster Sandra Eyschen.

Corona

Ook tijdens de coronacrisis worden de militairen nog altijd ingeschakeld door de politie. Goffin: 'Wegens Covid-19 zijn heel wat scholen, religieuze gebouwen, musea en internationale instellingen gesloten, waardoor Defensie de federale politie met een aangepast dispositief versterkt. Ondanks het zeer lage reizigersaantal heeft de federale politie toch beslist Defensie gedurende de crisis in de treinen en de metrostations in te zetten.'

Operatie Vigilant Guardian heeft tussen januari 2015 en mei 2020 al 206,3 miljoen euro gekost, inclusief de lonen van de ingezette militairen. De factuur steeg in de hoogjaren van de terreurdreiging van 18,3 miljoen euro in 2015 naar 64,5 miljoen euro in 2016, om dan te zakken van 55,8 miljoen euro in 2017, 33 miljoen euro in 2018 naar 25,4 miljoen euro vorig jaar en tot 2 juni van dit jaar gaat het nog om 9,3 miljoen euro.

Tijdelijk lief

CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi meent dat de operatie zo snel mogelijk moet uitdoven. 'De kostprijs boeit mij niet. We moeten doen wat we moeten doen. Als militairen moeten worden ingezet om de veiligheid te garanderen, wat gedurende een zekere tijd het geval was, moeten we dat doen.'