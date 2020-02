Politie maakt geautomatiseerde databank over kunstdiefstallen

Veilinghuizen tevreden

'Vandaag moeten we meestal puur op buikgevoel inschatten of mensen ons op een vreemde manier stukken aanbieden', zegt Peter Bernaerts van het Antwerpse veilinghuis Bernaerts. 'Als we dan doorvragen naar de herkomst, komt er soms geen plausibele uitleg en stopt het daar. Er is ook wel het Art Loss-register, maar dat is betalend en niet elk veilinghuis zal dat gebruiken. Soms wisselen de veilinghuizen onderling ook informatie uit, bijvoorbeeld dat ergens in een villa werken zijn gestolen. Maar dat is geen verplichting en wij zijn natuurlijk niet op de hoogte van alle diefstallen. Als de politiecel ons kan bijstaan, is dat natuurlijk nuttig.'

'Het komt zeer zelden voor, maar als gestolen werken bovenkomen, is dat vooral omdat we er zelf naar vragen of door eigen opzoekingswerk', zegt Hervé Lescornez, expert bij het Lokerse veilinghuis De Vuyst. 'Voor bijna elk werk dat we veilen, sturen we een brief naar een expert of familie om er meer over te weten te komen. Toen we onlangs de familie van de Antwerpse kunstenaar Kurt Peiser vragen stelden over de herkomst van schilderijen die ons waren aangeboden, bleken die gestolen te zijn. Zo konden we die uit de veiling houden. Maar er is spijtig genoeg geen centrale databank. Vroeger kregen we van de cel Kunst en Antiek geregeld een mail met werken die waren gestolen. Het is een goede zaak dat die cel weer als aanspreekpunt kan fungeren.'