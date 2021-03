Politie onderzoekt cyberaanval op diensten van premier

De politie heeft een onderzoek geopend naar een ernstige cyberaanval die vorig jaar gericht was op de diensten van de eerste minister. Dat bevestigt premier Alexander De Croo (Open VLD). Er zijn extra beveiligingsmaatregelen getroffen.

Het afgelopen coronajaar zijn er drie 'specifieke veiligheidsincidenten', 'waarvoor een interventie noodzakelijk was', vastgesteld op de computernetwerken van de diensten van de eerste minister. Dat verklaart premier Alexander De Croo in een parlementair antwoord aan Steven Creyelman (Vlaams Belang).

Volgens De Croo is een politieonderzoek geopend naar een van de cyberaanvallen op zijn departement. 'Eén aanval doorbrak de eerste perimeter. Er werd geen schade aangericht, maar erger voorkomen had wel een kostprijs. Gebruikers konden bijvoorbeeld niet langer vanuit het buitenland aanmelden op onze infrastructuur.'

'Door de lockdown had de aanval bijna geen impact op de normale werking van de diensten. Externe veiligheidsspecialisten werden ingehuurd om advies te geven. En teams die normaal alleen tijdens de kantooruren werken, hebben ook 's nachts en in het weekend gewerkt.'

Eén aanval doorbrak de eerste perimeter. Er werd geen schade aangericht, maar erger voorkomen had wel een kostprijs. Alexander De Croo premier

Wie achter de cyberaanval zat, is nog niet duidelijk. De Croo: 'Tot op heden hebben we van de politiediensten geen informatie gekregen over de identiteit van de daders. Het onderzoek is lopende.'

De Croo heeft recent maatregelen genomen om de cyberveiligheid op te krikken. Samen met het Centrum voor Cybersecurity België, dat ook onder zijn bevoegdheid valt, is een Cyber-Security Operations Center (CSOC) opgericht dat 24/7 mogelijke cybersecurity-incidenten opvolgt. De Croo: 'Ook is er verouderde infrastructuur verwijderd en vervangen door moderne. Dat project liep al voor het incident plaatsvond, maar werd versneld.'

125.000 virussen

In totaal zijn vorig jaar zo'n 125.000 virussen automatisch tegengehouden die gericht waren tegen de diensten van de premier. 'Het totaalaantal aanvallen achterhalen is onmogelijk omdat het overgrote deel automatisch tegengehouden wordt door onze veiligheidsinfrastructuur. Er zijn dagelijks tientallen pogingen om onze systemen te scannen en binnen te dringen.'

'Er wordt wel een stijging vastgesteld in het aantal mails dat in quarantaine wordt geplaatst. In februari 2020 was dat ongeveer 1,17 procent van alle ontvangen mails, in december 2020 3,48 procent. Niet alle mails die in quarantaine gezet worden, bevatten malware. Het gaat om mails die om een of andere reden verdacht zijn.'

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken werd in de voorbije maanden ook bijna dagelijks geconfronteerd met pogingen tot intrusies in zijn netwerk. Ook daar zijn in 2020 een aantal 'opmerkelijke phishingcampagnes' vastgesteld, vernam Creyelman.