Politie ontdekt meer valse identiteitspapieren

Zowel in onze luchthavens als in Brussel-Zuid betrapte de politie vorig jaar meer mensen met valse identiteitspapieren. Ze vindt dat de beveiliging van identiteitspapieren en de procedures ervoor nog beter kunnen.

De meeste valse identiteitspapieren worden ontdekt in onze luchthavens. De luchtvaartpolitie nam vorig jaar 1.637 documenten in beslag. Dat zijn er meer dan in 2017 (1.356) en in 2016 (1.435). In de meeste gevallen (768) ging het om vervalste documenten. Dat betekent dat het wel gaat om een echt exemplaar, maar dat er één of twee dingen aan zijn veranderd. Zoals de foto, de datum op een visum of een nieuwe pagina in een authentiek paspoort.

Er waren ook meer gevallen van zogeheten ‘imposters’, of bedriegers. Die gebruiken authentieke identiteitspapieren die ze hebben verkregen met valse documenten of door een document te gebruiken van iemand waarop ze lijken. De luchtvaartpolitie ontdekte vorig jaar 249 gevallen, tegenover 158 in 2016 en 207 in 2017.

Volledig nagemaakte documenten ontdekte de politie vorig jaar 620 keer in onze luchthavens. Ook dat was meer dan de vorige jaren. Je kan op het dark web pakketten met nagemaakte documenten kopen of de papieren zelf namaken met professionele toestellen. In 2013 en 2015 ontdekte de luchtvaartpolitie nog meer ‘fakes’. In 2013 waren er 999 gevallen, maar toen werd er één man tegengehouden die alleen al 500 valse papieren bij had.

Ook in het treinstation Brussel-Zuid onderschepte de spoorwegpolitie vorig jaar meer internationale reizigers met frauduleuze papieren. Het ging om 152 personen. In 2017 waren dat er 125. Dat is volgens de spoorwegpolitie ook te wijten aan strengere controles nadat de Schengenregels zijn veranderd.

In het binnenland werden vorig jaar ook nog eens 1.138 vervalste documenten ontdekt. En dat is een minimum, want dat zijn alleen de documenten waarvoor de moeite is gedaan om ze door te spelen aan de bevoegde, centrale dienst van de federale politie. Het ging om 493 valse paspoorten en 645 valse identiteitskaarten. Waar die allemaal werden teruggevonden wordt niet bijgehouden.

Bulgaarse, Italiaanse, Griekse en Roemeense identiteitskaarten zijn het populairst bij vervalsers. ‘Maar het frauduleus verkrijgen van authentieke documenten en het frauduleus gebruik ervan neemt toe’, bevestigt Sandra Eyschen, de woordvoerster van de federale politie.

Het gevaarlijkst is het als criminelen erin slagen een echt document te bemachtigen via valse papieren. In oktober vorig jaar arresteerde de lokale politie van Antwerpen nog een man die een Belgisch paspoort probeerde te bemachtigen door de identiteitskaart van een handlanger te gebruiken. De 39-jarige man leek op de man van wie hij de kaart leende en had zijn gezicht wat afgedekt toen hij zich aandiende in het Antwerpse districtshuis.

Vorig jaar werd in Brussel ook een bende veroordeeld die minstens 836 valse documenten verkocht had en daar meer dan 300.000 euro mee had verdiend. Ze had hier een eigen atelier om de papieren na te maken. De bendeleden waren ook betrokken geweest bij mensensmokkel en kregen tot vijf jaar cel.

Identiteitsfraude

4.178 In de eerste helft van vorig jaar telde de politie 4.178 nieuwe gevallen van identiteitsfraude.

Maar de handel in valse documenten is niet alleen een kwestie van illegale migratie. Identiteitsfraude wordt gebruikt in zowat alle criminele branches, waaronder oplichting, drugshandel, sociale fraude en terrorisme. Vorig jaar werd in Tongeren een man betrapt die met valse papieren Proximus-abonnementen aanging waarbij hij een gratis smartphone kreeg, maar hij betaalde die abonnementen niet en de toestellen verkocht hij door. Een Nederlandse oplichter gebruikte dan weer de identiteit van Belgische slachtoffers om op het internet valse concerttickets te verkopen.

In de eerste helft van vorig jaar telden onze politiediensten alvast 4.178 nieuwe gevallen van identiteitsfraude. In meer dan 80 procent van de gevallen waren de daders mannen en 95 procent was meerderjarig.

Onze identiteitskaarten en paspoorten zijn door de jaren wel beter beveiligd geworden. En nog eind dit jaar zouden, ondanks de controverse, vingerafdrukken worden toegevoegd aan de Belgische e-ID, mede om identiteitsfraude tegen te gaan. ‘Maar we kunnen de fysieke en de elektronische veiligheid van onze identiteits- en reisdocumenten nog versterken’, vindt Eyschen.