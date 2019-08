Politie ontdekt veel meer illegale wapens

De federale politie heeft vorig jaar 5.850 illegale vuurwapens in beslag genomen. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als de vorige jaren. Vooral in het drugsmilieu duiken steeds meer wapens op.

Begin vorig jaar vielen politiespeurders op verschillende locaties in Limburg binnen bij de bekende motorbende Hells Angels. Naast drugs, cash, kogelwerende vesten en nazi-attributen vonden de speurders er ook een behoorlijk wapenarsenaal, gaande van honderden patronen tot een raketlanceerder. Eind vorig jaar doken dan weer vuurwapens op bij invallen in de rest van Vlaanderen bij een andere motorbende, Blue Angels.

De tientallen vuurwapens die de speurders vonden bij de motorbendes waren maar een fractie van alle illegale vuurwapens die de federale politie vorig jaar in beslag nam. Dat waren er in totaal 5.850, bevestigt Sandra Eyschen, de woordvoerster van de federale politie. Dat zijn er een pak meer dan de vorige jaren, met 3.614 exemplaren in 2017, 3.745 in 2016 en 2.925 in 2015.

90 Mitrailleurs Zeker 90 wapens die de politie ontdekte, waren mitrailleurs.

Bij de vuurwapens die de politie ontdekte, zaten zeker 90 mitrailleurs. Het ging om 56 pistoolmitrailleurs en 34 machinegeweren. Het gros van de wapens (3.947) werd door de politie geïdentificeerd als ‘lange vuurwapens’. Daarnaast waren er 927 pistolen en 525 revolvers.

De politie ziet vooral meer vuurwapens opduiken in het drugsmilieu en probeert de achterliggende circuits bloot te leggen. De incidenten met granaten en andere recente gebeurtenissen in het Antwerpse drugsmilieu tonen al langer aan dat de situatie uit de hand loopt. Bendes bewapenen zich steeds meer om concurrenten te intimideren of te liquideren om wraak te nemen en hun territorium te claimen. Ook bij kleinere drugsbendes, zoals een die in juli vorig is opgedoekt in Mechelen, vonden speurders meerdere vuurwapens.

Kalasjnikov

Ook in andere criminele takken blijven vuurwapens opduiken, zoals bij inbrekers die betrapt worden met een kalasjnikov in hun wagen of zigeuners die gespecialiseerd waren in oplichtingen maar ook gewapend bleken te zijn. De politie moet er bij elke huiszoeking rekening mee houden dat wapens aangetroffen worden, wat tien jaar geleden veel minder het geval was. Criminelen bewapenen zich meer dan ooit.

Tegelijk merkt de politie dat illegale wapenhandelaars meer op hun hoede zijn. Verschillenden onder hen zijn de voorbije jaren terechtgekomen in terrorismezaken omdat ze hadden geleverd aan terroristen. Daardoor riskeerden ze zware gevangenisstraffen.

De politie stelt vast dat criminelen zich meer dan ooit bewapenen, zeker in het drugsmilieu.

De politie kon ook al meerdere wapenverzamelaars betrappen die verkochten aan het criminele milieu. De illegale wapenhandel blijkt lang niet alleen meer in Brussel plaats te vinden, maar ook in de rest van het land, onder andere op beurzen.

Amnestieperiode

Niet alleen de politie heeft vorig jaar werk gemaakt van de strijd tegen illegale wapens, ook de federale overheidsdienst Justitie. Van 1 maart tot 31 december liep een amnestieperiode. In februari werden meer dan 12.500 illegale wapens in de hoogovens van ArcelorMittal gesmolten om het staal te gebruiken in de autoindustrie en de bouw. ‘Sommige van de vuurwapens die in de amnestieperiode zijn achtergelaten, kunnen ook zijn gecodeerd als een ‘inbeslagname’ van de politie’, verduidelijkt politiewoordvoerster Eyschen.