Politie pakt twee minderjarigen met plannen voor terreuraanslag op

De arrestaties hebben geen effect op het dreigingsniveau in ons land.

In Eupen heeft de politie dit weekend twee minderjarigen van 16 en 17 jaar opgepakt die een aanslag wilden plegen in Eupen. Dat meldt de RTBF en bevestigt het federaal parket aan De Tijd. De twee jongemannen hadden een video opgenomen waarin ze trouw zwoeren aan de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ze zouden een steekpartij op politieagenten gepland hebben, maar die plannen bevonden zich in een vroeg stadium.

De twee werden opgepakt na een intense samenwerking tussen het parket van Eupen, het federaal parket en verschillende diensten, waaronder de federale gerechtelijke politie van Eupen en Luik, de staatsveiligheid en het terreurdreigingsorgaan OCAD. Ze werden in een jeugdinstelling geplaatst.

'Nulrisico bestaat niet'

Volgens Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bewijst de zaak dat onze veiligheidsdiensten alert zijn. 'Zeker sinds de aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk werken onze veiligheidsdiensten dag en nacht. Ze patrouilleren ook op de sociale media. Maar ondanks de hechte samenwerking tussen de inlichtingendiensten, de politie en het OCAD beseffen we dat het nulrisico niet bestaat.'

Het federaal parket en OCAD wensen verder niet over de zaak te communiceren. 'Het onderzoek is lopende, maar aangezien het om minderjarigen gaat, wiens privéleven en psychosociale evolutie moet worden beschermd, worden er geen verder inlichtingen over het dossier gegeven.'