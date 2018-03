Politie slaat alarm over cyberaanvallen

De federale politie kampt met een groot gebrek aan computerspeurders. ‘Het risico is reëel dat België geen gepast antwoord meer kan bieden op cyberaanvallen’, waarschuwt de politiewoordvoerder.

Op papier zijn cybercriminaliteit en cyberveiligheid een absolute topprioriteit. Zo staat het toch in het Nationaal Veiligheidsplan voor 2016 tot 2019. Met als eerste doelstelling in het plan: ‘De politie zal de aanpak van de cybercriminaliteit versterken.’

Dat was ook de reden waarom de regering beloofde om bij de politie zowel de regionale computereenheden in de gerechtelijke arrondissementen als de Federal Computer Crime Unit (FCCU) te versterken. Die laatste zou 22 procent personeel extra krijgen, beloofde de regering.

Maar bijna de helft van de plaatsen bij de FCCU is niet ingevuld. Het aantal nationale politieagenten dat computercriminaliteit bestrijdt moest groeien van 36 naar 44. Maar in de praktijk werken er nu zelfs minder mensen: slechts 25. Terwijl de FCCU een sleutelrol speelt, door het leveren van gespecialiseerde computerkennis aan alle speurders in het land, het organiseren van opleidingen, het in kaart brengen van de bedreigingen, het aankopen van materiaal, enzovoort. De beloofde 44 leden waren al een absolute must.

Ter vergelijking: zelfs bij Proximus telt het centrale departement cybersecurity met 31 voltijdse medewerkers meer mensen dan de Federal Computer Crime Unit.

Grote gevolgen

De gevolgen laten zich voelen. Het federaal parket botst voor zijn grote cybercrimeonderzoeken steeds vaker op de limieten van de FCCU. Het is een van de redenen waarom onder andere het onderzoek naar de grote spionagehacking bij Belgacom in 2013 al zo lang aansleept. En wat als er een zware cyberaanval plaatsvindt in ons land? Dan dreigt het echt fout te lopen.

Ook in de gerechtelijke arrondissementen zijn de parketten het beu om maandenlang te moeten wachten op de computerspeurders, zelfs om gewoon een inbeslaggenomen harde schijf uit te lezen. En dat leidt evenzeer tot frustratie bij de schaarse, overbevraagde computerspecialisten van de politie.

Als het tekort aan personeel bij de computer crime unit groeit of indien er niet tijdig voldoende gespecialiseerd personeel kan komen, is het risico reëel dat België zijn rol in de toekomst niet optimaal zal kunnen opnemen om een gepast antwoord te bieden bij cyberaanvallen. Guy Theyskens Politiewoordvoerder

Bij de federale politie leidt de situatie tot een duidelijke waarschuwing.

‘Als het tekort aan personeel bij de FCCU groeit of indien er niet tijdig voldoende gespecialiseerd personeel kan komen, is het risico reëel dat België zijn rol in de toekomst niet optimaal zal kunnen opnemen om een gepast antwoord te bieden bij cyberaanvallen’, stelt politiewoordvoerder Guy Theyskens. ‘Want door het personeelstekort moeten er prioriteiten gesteld worden.’

Personeelsverloop

En niet alleen bij de FCCU, ook bij verschillende regionale computercrime-eenheden zijn er tekorten, bevestigt Theyskens. ‘Er is een groot personeelsverloop. Bestrijders van computercriminaliteit verhuizen naar andere politiediensten of kiezen voor een carrière in de privésector. Het is een kwestie van de geschikte profielen op de arbeidsmarkt te vinden. Er is een werkgroep die de rekrutering van geschikte profielen en de opleiding moet optimaliseren. Dat is een proces waarvoor tijd nodig is. Het is nog te vroeg om er de vruchten van te plukken.’

Cybercriminaliteit stijgt

Intussen neemt de cybercriminaliteit jaar na jaar toe, hoewel nagenoeg alle andere soorten criminaliteit jaar na jaar daalt. Zo telde de politie in de eerste helft van vorig jaar alleen al 4.931 nieuwe feiten van internetfraude. Terwijl dat in heel 2011 nog 3.702 feiten waren.

Alleen al wat betreft het fenomeen ‘ransomware’, waarbij u geen toegang krijgt tot uw computer tot u betaalt, schat de beveiligingsspecialist Kaspersky Lab dat het aantal gevallen is gestegen tot 6.161 feiten in 2015-2016, liefst 22 keer meer dan de twee jaren ervoor.

Dark web

En dan is er nog een groot ‘dark number’. Lang niet alle slachtoffers stappen naar de politie. Zelfs Buitenlandse Zaken diende geen klacht in voor een hacking. In steeds meer onderzoeken botst de politie ook op het dark web, het ondergrondse internet, waar daders aartsmoeilijk te identificeren zijn. De politie heeft evenmin de middelen om objectief in te schatten hoe groot de Belgische aanwezigheid op het dark web is.