Politie strijdt tegen opmars van gevaarlijke alarmwapens

Steeds meer mensen in ons land hebben alarmpistolen in huis waar je echte wapens van kan maken. Voor onze politiediensten is het dan ook een prioriteit die op te sporen.

De illegale wapentrafiek is natuurlijk al langer een prioriteit voor politie en gerecht. Maar in België en in andere Europese landen steekt een opmerkelijk fenomeen de kop op. Zowel criminelen als veel gewone mensen kopen op het internet alarmpistolen die men gemakkelijk kan ombouwen tot vuurwapens die echte munitie afvuren. Dat blijkt uit informatie die tussen de Europese politiediensten via Europol wordt uitgewisseld.

Het gaat vooral om alarmwapens van Turkse makelij. Die zijn in ons land niet gehomologeerd door de daarvoor bevoegde Proefbank van Vuurwapens in Luik. U moet er in ons land op z’n minst een vergunning voor aanvragen. Maar er bestaan ook exemplaren waarvan u volautomatische wapens kunt maken en die dus verboden zijn in ons land.

Negentiende eeuw

Met de alarmwapens kan men Flobert-munitie afschieten. Die is genoemd naar de Fransman Louis Flobert die dit soort munitie al in de negentiende eeuw heeft uitgevonden. Maar de alarmwapens zijn van zo’n hoge kwaliteit dat ze relatief gemakkelijk kunnen worden omgebouwd naar wapens die echte, gevaarlijke munitie kunnen afvuren.

Deze wapens vormen een reële bedreiging voor onze veiligheid. De opsporing is dan ook een prioriteit voor de veiligheidsdiensten. Koen Geens Minister van Justitie

Over heel Europa worden de alarmwapens al op grote schaal verkocht. Dat gebeurt onder meer via de populaire website van de Slovaakse wapenhandelaar AFG Security Corporation. Dat bedrijf heeft in eigen land 90 procent van de markt in handen.

De Slovaakse handelaar verkoopt zowel originele alarmwapens als echte wapens die zijn omgebouwd om Flobert-munitie af te vuren. De verkochte Flobert-wapens zijn vooral revolvers waarvoor u in ons land een vergunning nodig hebt. Maar er zijn ook varianten van kalasjnikovmachinepistolen te vinden. Toch laat de Slovaakse wet toe dat dit soort wapens in postpakketten wordt verkocht en verzonden, ook naar ons land.

Grote klopjacht

Er bestaan geen exacte cijfers over de verkoop van dit soort wapens. Maar in november 2017 voerde de politie over heel het land 19 huiszoekingen uit in een grote klopjacht op illegale wapens. Een van die huiszoekingen vond plaats bij de VRT waar een journalist voor een reportage een onklaar gemaakte kalasjnikov had gekocht in Slovakije.

In totaal vonden de speurders 17 Flobert-wapens. Die waren nog niet gevaarlijk of schietklaar, maar bij de 59 illegale vuurwapens die zijn ontdekt, vonden de speurders ook een alarmwapen dat al was omgebouwd om er echte munitie mee af te vuren.

Inbrekers afschrikken

De politie en het gerecht vermoeden dat in ons land vooral gewone mensen Flobert-wapens in huis halen. Ze doen dat om zich veiliger te voelen met een wapen dat niet levensgevaarlijk is, maar dat toch als twee druppels water op een echt vuurwapen lijkt.

Die moeten dienen om inbrekers af te schrikken of soms gewoon om ongedierte uit boomgaarden of moestuinen te verjagen. ‘Dat doet echter geen afbreuk aan het feit dat, zoals uit de huiszoekingen is gebleken, die wapens een reële dreiging blijven uitmaken voor onze veiligheid. De opsporing is dan ook een prioriteit voor onze veiligheidsdiensten’, besluit minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een parlementair antwoord aan MR-Kamerlid Kattrin Jadin.