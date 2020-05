Politie waarschuwt dat coronacontroles niet versoepelen

De politie bouwt haar coronaploegen af, maar waarschuwt dat de controles op de naleving van de regels niet worden versoepeld. 'Overtreders worden aangepakt. De politie wordt niet lakser', stelt politiechef Nicholas Paelinck.

Op donderdag 19 maart maakte Nicholas Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale politie die alle politiezones vertegenwoordigt, in De Tijd bekend dat 10.000 agenten werden ingezet om de naleving van de coronaregels te controleren. Nu zeven weken later laat Paelinck weten dat de coronaploegen worden afgebouwd en dat het ook voor de politie 'back to business' is.

‘We zijn al vorige week begonnen onze exitstrategie voor te bereiden', zegt Paelinck. 'We weten dat de coronacrisis nog maanden zal aanslepen. Net als de bedrijven proberen we beetje per beetje terug te keren naar de reguliere werkmodus, al blijft telewerk ook bij ons de regel. De politiekorpsen werkten met een zeer beperkte capaciteit en een capaciteit in reserve, maar nu willen we bepaalde diensten weer opstarten.’

Minder corona-ploegen

‘Zo worden de coronaploegen verminderd. Die mensen worden weer opgenomen in de gewone ploegen. Corona blijft voor die ploegen een aandachtspunt, maar naast andere punten. De 10.000 mensen die we bij het begin van de crisis hebben ingezet, blijven dat dus doen, maar ze zullen ook ander werk doen. Zo zal een verkeerscontrole niet alleen focussen op de naleving van de coronaregels, maar ook op de verzekering en de inschrijvingspapieren.’

‘In het begin waren die coronaploegen nodig en ze moesten in zeer moeilijke omstandigheden werken, met weinig beschermingsmiddelen. Maar nu beschikt elk corps over bescherming en zijn de commissariaten aangepast, zoals met plexiglas in de verhoorlokalen. Dat maakt het mogelijk in veilige omstandigheden het werk te hervatten. Al zullen we dat week na week evalueren en bijschaven.’

Geen laksere controle

Als we bij een controle zien dat een Limburgs gezin met pak en zak op weg is naar zee, dan is dat duidelijk een niet-essentiële verplaatsing. Nicholas Paelinck Voorzitter Vaste Commissie Lokale Politie

‘De stelregel is nog altijd: blijf in uw kot', waarschuwt Paelinck. 'Er zijn nu enkele uitzonderingen op die regel, zoals sporten en binnenkort ook winkelen en de regeling met vier bezoekers. Maar dat is het. Dat bemoeilijkt onze controles niet. Als we ’s nachts een anti-inbraakcontrole doen en we zien een wagen met vier Nederlands erin, dan is dat duidelijk een niet-essentiële verplaatsing. Idem als we bij een verkeerscontrole zien dat een familie uit Limburg met pak en zak op weg is naar zee of als tweedeverblijvers in hun buitenverblijf overnachten. Als een winkel opent voor dat toegelaten is, dan sluiten wie. Overtreders worden aangepakt. De politie wordt niet lakser. Anders dreigen we een stap terug te moeten zetten.’

Focus op 'crowd control'

‘We focussen nu op crowd control, het beheersen van het volk in openbare ruimten. We gaan zien dat alles ordelijk en met de nodige afstand gebeurt, van de winkels tot de sportcomplexen. Het is nog altijd de bedoeling dat mensen winkelen in hun buurt en niet het land doorkruisen om te gaan shoppen. En alleen winkelen in functie van uw behoefte, niet winkelen om te winkelen. We gaan de stewards, de GAS-beambten, de NMBS en De Lijn bijstaan om het dragen van mondmaskers te handhaven.’