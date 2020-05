Politie wil opnieuw aan gezichtsherkenning doen

In september raakte bekend dat de federale politie moest stoppen met automatische gezichtsherkenning op Brussels Airport. De software die de gezichten van reizigers screent, werd er sinds 2017, na de aanslagen van 22 maart 2016, getest. Maar de privacywaakhond van de politie, het Controleorgaan op de Politionele Informatie, vond dat voor het gebruik onvoldoende wettelijke basis was.

Gevaar

'De politie is geïnteresseerd in het gebruik van de gezichtsherkenningstechnologie voor verschillende opdrachten. De bestuurlijke politie zou die gebruiken om de veiligheid te garanderen, door een persoon die bekend is in de politiedatabanken en die een gevaar vormt voor de openbare veiligheid onmiddellijk te kunnen onderscheppen.'