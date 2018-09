Politie woedend na vrijlating moordenaar van politieagente Kitty

Politievakbond NSPV overweegt harde acties in reactie op het vervroegd vrijlaten van een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen.

Noureddine Cheikhni komt vrij met elektronische enkelband, nadat hij een derde van de dertig jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten waartoe de gangster veroordeeld was voor de moord eind 2007 in Lot. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Luik beslist.

'Dit is een slag in het gezicht van de ouders en de collega's van Kitty', zegt ACV-secretaris Joery Dehaes. Hij is kritisch voor de verklaring dat gewoon de wet is toegepast. De ACV-secretaris zegt dat het ongeloof over de beslissing 'zeer groot' is en dat de vakbond veel reacties binnenkreeg van collega's.

Kaakslag

'Wij hebben geen zicht op het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, maar het zou ons sterk verbazen dat die crimineel voldoet aan al de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. En dan nog is het ontoelaatbaar dat tegen geweld op de politie geen sterker signaal word gegeven. Dit is een regelrechte schande. We weten hiermee hoeveel het leven van een politieagent waard is voor de strafuitvoeringsrechtbank', zegt Dehaes.

'Wat een kaakslag voor haar familie. Wat een kaakslag voor de politie', hekelt de politievakbond NSPV. 'Kitty staat symbool voor de inzet van onze politie om de burgers en onze maatschappij te beschermen. Is dat de dankbaarheid die onze uniformdragers krijgen?', vraagt nationaal voorzitter Carlo Médo zich af.

Tijdens 'De zevende dag' gaf Médo aan dat er extra acties kunnen komen. Vrijdag nemen de politiebonden al deel aan een grote nationale manifestatie van de ambtenaren. De komende uren wordt bekeken of de achterban meer wil. 'Het is 5 voor 12. Er moeten nu heel duidelijke signalen komen. De kans zit er zeker in dat er hardere acties komen.'

De wet toegepast

John Maes, van de commissie strafrecht van de Vlaamse Balies, zegt dat hij alle begrip heeft voor de reactie van de nabestaanden. Maar hij wijst er ook op dat de strafuitvoeringsrechtbank de wet heeft toegepast, en dat ongetwijfeld weloverwogen deed.