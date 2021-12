Politiek zwalpt in coronapaniek over ziekenhuizen

De anders terughoudende Jan Jambon (N-VA) roept plots op tot strengere coronaregels voor binnenactiviteiten, wat ook het onderwijs in het vizier brengt. Dat moet de naar adem happende ziekenhuizen helpen, maar het politieke stop-and-gobeleid begint zelfs de beleidsmakers te irriteren.

Stond hij tot nog toe op de rem voor strengere coronamaatregelen, dan wierp Jan Jambon (N-VA) zich woensdag op als de redder van Kerstmis. De Vlaamse minister-president wil het Overlegcomité, dat vrijdag pas een nieuw pakket aan maatregelen doorvoerde, vervroegd bijeenroepen. 'Het zou wijs zijn om de indooractiviteiten in de recreatieve sector tijdelijk stil te leggen', zei hij voor de camera's van de VRT en VTM.

Volgens Jambon zijn de maatregelen nodig omdat de situatie in de ziekenhuizen bijzonder nijpend is geworden. 'We moeten nu maatregelen nemen zodat kerst en Nieuwjaar in een min of meer normale sfeer kunnen doorgaan.' De rest van politiek België viel bijna van zijn stoel. Er werd gretig een nota rondgestuurd waaruit blijkt dat Jambon dinsdag nog op versoepelingen voor de cultuursector aandrong.

Met in de voorbije zeven dagen dagelijks zo'n 18.000 vastgestelde gevallen blijft het aantal coronabesmettingen stijgen, zij het dat het groeitempo iets is afgenomen. Er liggen nu bijna 4.000 covidpatiënten in het ziekenhuis, van wie bijna 800 op de intensieve zorg. De evolutie van het aantal ingenomen bedden op de intensieve volgt daarmee het worstcasescenario zoals dat door modelleurs werd vooropgesteld.

Grenzen bereikt

De verwachting is dat het aantal door covidpatiënten ingenomen intensieve bedden maandag al boven 900 uitkomt, tegen volgende week vrijdag zelfs boven 1.000. Officieel telt ons land 2.000 bedden op de intensieve, maar door de uitval van personeel zijn er slechts 1.800 beschikbaar. Zo'n 800 bedden zijn nodig om patiënten met griep op te vangen of mensen die dringende hulp nodig hebben na verkeersongevallen.

'We schuren tegen de grenzen aan', zei Margot Cloet, de topvrouw van de ziekenhuizenkoepel Zorgnet-Icuro, dinsdagavond in 'Het journaal laat'. Ze reageerde op de beslissing om ziekenhuizen de komende twee weken alle ingrepen die niet acuut of levensnoodzakelijk zijn te laten uitstellen om zo bedden vrij te houden. Woensdag kwam er wel een kleine bijsturing: ziekenhuizen die voldoende capaciteit kunnen garanderen, mogen nog altijd niet-dringende zorg leveren.

Als het zo doorgaat, merkte Cloet op, dan dreigen artsen en ziekenhuizen binnenkort bij gebrek aan plaats keuzes te moeten maken. 'Ze zullen moeten beslissen wie ze nog verzorgen en wie ze opnemen.' Haar organisatie roept de politiek op daar net zoals in Nederland richtlijnen voor uit te vaardigen, zodat artsen en ziekenhuizen een kader hebben waarin ze kunnen werken.

Schokeffect

De waarschuwing veroorzaakte een politiek schokeffect. Lang gingen veel beleidsmakers ervan uit dat de ziekenhuizen door de hoge vaccinatiegraad en met een beperkt aantal maatregelen de vierde golf zouden doorstaan. Maar wat in percentages een kleine groep van niet-gevaccineerden lijkt, zijn in de realiteit honderdduizenden mensen. Bovendien zijn er heel wat doorbraakinfecties, waarbij gevaccineerden toch ziek worden en soms in het ziekenhuis belanden.

Nu blijkt dat de situatie in de ziekenhuizen weer begint te nijpen, slaat de paniek toe. Nochtans is de slechte evolutie van de cijfers bezwaarlijk een verrassing te nemen. Experts hebben er meermaals voor gewaarschuwd dat het lossen van zowat alle coronamaatregelen geen goed idee was. Toch nam de politiek eind september die beslissing. Anders dan in Wallonië en Brussel verdween in Vlaanderen ook het mondmasker grotendeels uit het straatbeeld.

De overheid had de burger het rijk van de vrijheid beloofd en wilde die belofte waarmaken, maar moest daar door de stijgende besmettingscijfers op terugkomen. Op 17 november besloot het Overlegcomité een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk in te voeren.

Infectueuze olifant

Vorige vrijdag werd een versnelling hoger geschakeld. Het Overlegcomité besliste de cafés en restaurants een sluiting om 23 uur en tafels van maximaal zes op te leggen en het nachtleven stil te leggen. Er kwamen ook strengere regels voor evenementen binnen. Alleen wie een coronapas heeft, mag binnen. Het mondmasker is verplicht. En er moet met zitplaatsen worden gewerkt.

Tot grote frustratie van onder meer coronacommissaris Pedro Facon kwamen er nauwelijks strengere maatregelen voor het onderwijs. Nochtans is het de infectueuze olifant in de kamer. Zeker in het basisonderwijs is er een probleem omdat kinderen onder de twaalf nog niet gevaccineerd worden. Vanuit het Leuvense kwam zelfs de vraag voor een afkoelingsweek voor het onderwijs, maar de bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts (N-VA) wil de scholen absoluut openhouden zonder al te veel bijkomende maatregelen.

Met de aanhoudende druk op en vanuit het onderwijs koos Jambon de vlucht vooruit en pleitte hij voor het schrappen van indooractiviteiten. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), sowieso een voorstander van strengere maatregelen, nam de voorzet dankbaar aan en legde meteen verstrengingen voor alle binnenruimtes op tafel.

'We zullen onze contacten nog verder moeten beperken. Het is heel duidelijk dat de activiteiten die binnen doorgaan moeilijk goed te beveiligen zijn. We moeten ons beraden of we vandaag voldoende sterke maatregelen hebben', zei Vandenbroucke woensdag bij de start van een persconferentie over een nieuwe teststrategie. De federale vicepremier noemde daarbij ook expliciet het onderwijs.

Politieke poppenkast

Om verder politiek gesteggel te vermijden dropte premier Alexander De Croo (Open VLD) het dossier bij Facon, aan wiens commissariaat hij een nieuw advies heeft gevraagd. Op diens vraag kwam de expertengroep GEMS woensdagavond bijeen om nieuwe maatregelen te bekijken. De experts, die eerder al aandrongen op strengere regels, zijn de politieke poppenkast behoorlijk zat.