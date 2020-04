Pootje- noch zonnebaden in coronatijd

Het crisiscentrum, de cockpit van de strijd tegen het coronavirus, heeft opnieuw zijn veelbesproken lijst met regels voor de lockdown aangepast, met enkele opmerkelijke verboden en toelatingen.

Serviceflats vallen voortaan onder hetzelfde strenge lockdownregime als de rusthuizen.

Voor stagestudenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg wordt een uitzondering gemaakt op het teleleren in het onderwijs.

Mensen moeten bij het luchten voortaan continu in beweging zijn, zwangere dames, ouderen en gehandicapten uitgezonderd. Het is verboden in parken te zitten, te picknicken of te zonnebaden. Ook verboden: sport in het water en de branding.

Uitstapjes met de auto mogen weer voor jonge gezinnen, ouderen en begeleiders van gehandicapten. Bezoek aan de kinderen met co-ouderschap is een essentiële verplaatsing geworden. Kinderen mogen naar de kinderopvang als die over de grens ligt en studenten mogen hun studentenkamer in een buurland gaan leegmaken. Studenten die om die reden een nacht in het buitenland verblijven, moeten bij terugkeer twee weken in quarantaine. Doktersbezoek in een buurland mag niet, tenzij de arts in het bezit is van uw medisch dossier en hij u een bewijsstuk bezorgt dat u bij hem op visite moet.

Bezoek aan de kinderen met co-ouderschap is een essentiële verplaatsing geworden. FAQ crisiscentrum

Niet-essentieel, en dus verboden, blijft een verplaatsing naar een tweede verblijf, al zijn er vijf uitzonderingen, in de eerste plaats voor burgers die nergens anders terecht kunnen. Kotstudenten moeten kiezen: of op kot wonen, of thuis.

Nieuw vastgoed verkopen mag niet. Verhuizen wordt afgeraden, binnen België, naar het buitenland, of naar België tenzij het echt niet anders kan, om gezondheids- of financiële redenen.

Belgen die via de luchthaven terugkeren uit het buitenland nemen bij voorkeur het openbaar vervoer of de taxi naar huis. Lukt dat niet, dan komt het best iemand van het eigen gezin de reiziger(s) ophalen, maar dan wel iemand die geen essentiële job heeft.

Carpoolen

Skaten, rolschaatsen en steppen mag. Elektrisch steppen alleen als dat voor een essentiële verplaatsing is. Met een gocart rijden, mag niet. Taxi’s mogen werken en carpoolen mag, met anderhalve meter afstand tussen chauffeur en passagiers. Auto’s moeten wel verlucht en gereinigd worden.

Deelauto’s en deelsteps zijn toegelaten. Fietsherstellingen kunnen alleen nog op afspraak. Ferryboten naar de buurlanden mogen varen. Wie met zijn plezierjacht terugvaart naar een Belgische haven moet zich aanmelden bij de havenkapitein en laten weten of zieken aan boord zijn.

De duivensport wordt expliciet verboden. Paardrijden mag wel, op je eigen weide of in de manege, maar wel met je eigen paard. Bezoek wordt gebannen uit dierenasielen en -hotels en de hondenkapper kan ook niet meer op afspraak. Handel in dieren mag alleen nog op afspraak. Vissen en jagen zijn verboden, behalve op everzwijnen in het deel van Wallonië dat getroffen is door een uitbraak van de varkenspest.

Mogen wedstrijden met dieren, zoals met duiven, nog doorgaan? Nee, dit is geen essentiële verplaatsing FAQ crisiscentrum

Marktkramers mogen voortaan thuis leveren. Foodtrucks, ijskarren en handels in gebraden kippen moeten dicht. De droogkuis mag open, maar alleen op afspraak en als het om het kledij gaat van mensen met een job in essentiële sectoren. Voedingswinkels mogen ook bloemen en planten verkopen nu de tuincentra dicht zijn. Pop-uphoreca en garageverkoop zijn verboden. Telecomwinkels, opticiens en verkopers van gehoorapparaten mogen open, op afspraak en voor dringende problemen van klanten.

Vervallen keuringsbewijzen van auto’s worden vier maand verlengd. Bouwen en verbouwen mag. In bewoonde huizen mogen alleen herstelwerken gebeuren als dat cruciaal is voor de veiligheid, het welzijn of de hygiëne.

Hinderpremie

De Vlaamse bedrijven die dicht zijn en recht hebben op een hinderpremie verliezen die niet als ze online blijven verkopen of e-commerce beginnen. Er is ook verduidelijking over het opzetten van ploegenwerk, het opleggen van vakantie en overuren, en zondag- en nachtwerk voor interims. Er mag buiten de normale roosters worden gewerkt, waarbij de regeling onder het gewone overurenregime zonder extra compensatie is.