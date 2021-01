Premier De Croo: 'Coronawet is niet nodig'

Coronamaatregelen nemen via ministeriële besluiten is voldoende democratisch en stabiel, vindt Alexander De Croo.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) vindt het niet nodig om een aparte coronawet te aan te nemen. De coronamaatregelen kunnen volgens hem perfect met ministeriële besluiten worden genomen.

De laatste weken zeiden heel wat waarnemers dat de coronamaatregelen beter konden worden genomen via een aparte coronawet, en niet zoals nu via ministeriële besluiten. Als er een coronawet komt, zou er een parlementair debat komen over de maatregelen, zeggen voorstanders.

Premier De Croo is evenwel niet gewonnen voor het idee, zei hij zondag in het VRT-programma De Zevende Dag. Volgens hem is er ook zonder aparte coronawet genoeg verantwoording tegenover het parlement. 'Elk parlementair debat dat er gevraagd wordt, ga ik aan. De juridische basis van de ministeriële besluiten is meermaals bevestigd door de Raad van State. Het is een democratische manier om de maatregelen in te voeren.'