Premier Michel wil beursgang Belfius forceren

Premier Charles Michel (MR) is vastberaden tijdens de gisteren gestarte begrotingsbesprekingen een akkoord te sluiten over de beursgang van Belfius. Die kan de staat ruim 2 miljard euro opleveren.

De regering-Michel kwam gisteren voor het eerst bijeen om de begroting voor volgend jaar op te stellen. Er moet op zoek worden gegaan naar 2,6 miljard euro om de begroting op koers te houden op het pad naar een evenwicht in 2019.

Dat is het cijfer dat de topambtenaren van het Monitoringcomité, die de begroting opvolgen, naar voren hebben geschoven. Al gebeurde dat wel onder politieke druk. De regering wil de budgettaire inspanning beperken. Nu de verkiezingen in aantocht zijn, wil ze niemand nog pijn doen.

De ambitie ligt wel hoog als het over de Arbeidsdeal gaat. De regering wil een antwoord bieden op de arbeidsparadox. Er zijn minder mensen aan de slag dan in onze buurlanden en toch krijgen bedrijven hun vacatures niet ingevuld. Inactieven moeten daarom sneller en efficiënter naar werk worden begeleid.

Onhoudbare positie

Daar wil Michel het niet bij laten. Hij mikt eveneens op een akkoord over de beursgang van Belfius. Dat dossier zit geblokkeerd, omdat vicepremier Kris Peeters (CD&V) die beursgang gekoppeld heeft aan een regeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten.

Volgens verschillende regeringsbronnen is de houding van Peeters ‘onhoudbaar’ geworden. ‘Peeters zal er verantwoordelijk voor worden gehouden dat de schuld niet daalt’, luidt het.

Bij een verkoop via een beursgang van 30 procent kan de Belgische staat op zo’n 2,1 miljard euro inkomsten rekenen.

De staatsbank wordt tegen 7 tot 9 miljard euro gewaardeerd. Bij een verkoop via een beursgang van 30 procent kan de Belgische staat op zo’n 2,1 miljard euro inkomsten rekenen. Daarmee kan de schuld van 103,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,5 procentpunt worden verlaagd.

‘Dat zou een sterk signaal zijn voor de Europese autoriteiten’, luidt het in regeringskringen. Als de schuld op die manier kan worden verlaagd, biedt dat de premier wat manoeuvreerruimte in zijn onderhandelingen met Europa over het Investeringspact. Dat Investeringspact is nog een trofee die Michel graag in de lucht zou steken.

Princiepsakkoord

Het uitgangspunt is dat er tijdens het begrotingsconclaaf een princiepsakkoord wordt gesloten over de beursgang van Belfius. De technische uitvoering daarvan zou worden overgelaten aan het management van Belfius. Dat moet dan beslissen of de beursgang best in oktober of in april volgend jaar plaatsvindt.

Men kan niet eeuwig een bank gijzelen die goed presteert. Management Belfius

‘Dat is fundamenteel voor Belfius’, klinkt het bij het management. ‘Men kan niet eeuwig een bank gijzelen die goed presteert en die zich op de markten moet kunnen ontplooien.’ Belfius heeft alvast 400 miljoen klaar staan, om nog voor de beursgang als dividend uit te keren aan de overheid. Dat geld kan dienen als bijdrage om de Arco-gedupeerden te vergoeden.

Dat plan B is al doorgegeven aan de Europese autoriteiten, maar tot dusver is er nog geen Europees fiat gekomen voor een vergoeding voor de Arco-gedupeerden. N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn Open VLD-collega Gwendolyn Rutten lieten onlangs nog verstaan dat ze niet langer geloven dat Europa het licht op groen zal zetten.

Peeters was not amused. ‘Als er geen oplossing komt, is dat omdat Bart De Wever dat niet wil’, haalde hij uit.

Met of zonder akkoord over Arco, we gaan door met Belfius. Minister