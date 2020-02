Premier Wilmès hekelt Joodse karikaturen op Aalst Carnaval

'De federale regering is gevoelig voor de reacties op bepaalde praalwagens en carnavalskostuums van de editie 2020 van Aalst Carnaval', stelt Wilmes in een mededeling. 'Het is niet de eerste keer deze praktijken kritiek krijgen omwille voornamelijk van de karikaturen van de Joodse gemeenschap. Hoewel Aalst Carnaval veel méér is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land.'