Premier Wilmès verdedigt exportvergunningen voor mondmaskers en beschermkleding

Premier Sophie Wilmès wachtte niet tot minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) woensdag in de Kamer nog uitleg gaat geven over de exportvergunningen.

Premier Sophie Wilmès verdedigt in een gezamenlijke verklaring met nog vier andere ministers de 284 vergunningen die sinds 15 maart zijn gegeven om mondmaskers en andere beschermkleding uit te voeren naar landen buiten de EU.

Zaterdag schreef De Tijd dat ons land sinds 15 maart nog 284 uitvoervergunningen heeft toegekend om mondmaskers, brillen en andere medische beschermkleding uit te voeren naar andere landen buiten de Europese Unie. Want sinds 15 maart geldt in de Europese Unie een exportverbod voor ‘medische persoonlijke beschermingsmiddelen’.

Alle douanediensten, ook onze Douane & Accijnzen, moeten er strikt op toezien dat geen enkele lading door de mazen van het net glipt.

De toegekende exportvergunningen zijn geen gunsten maar rechten op basis van de uitzonderingen die de verordening toekende. Premier Sophie Wilmès Eerste Minister

Alleen als een lidstaat uitdrukkelijk de toestemming geeft, mag zo’n lading met mondmaskers of andere beschermkledij nog de Europese grens oversteken. In ons land kreeg de federale overheidsdienst Economie de bevoegdheid die uitvoervergunningen toe te kennen. Navraag van De Tijd leerde dat sinds 15 maart 284 vergunningen zijn afgeleverd.

Details over die 284 ladingen wilde de overheidsdienst Economie vorige week niet vrijgeven, omdat die gegevens vertrouwelijk zijn. Maar minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) moet woensdag in de Kamercommissie Economie toch meer uitleg geven, omdat verschillende partijen vragen stellen.

De regering wilde daar duidelijk niet op wachten. Maandag kwam er via het persagentschap Belga een reactie die was ondertekend door zowel premier Sophie Wilmès en vicepremier Alexander De Croo als de ministers Philippe De Backer, Nathalie Muylle en Philippe Goffin. Daarin argumenteren ze dat ‘de beslissing om uitvoervergunningen te geven voor medisch materiaal conform de Europese en de Belgische wetgeving is en gebeurt onder strikte voorwaarden’.

‘De toegekende exportvergunningen zijn geen gunsten, maar rechten op basis van de uitzonderingen die de verordening toekende.’

Bij twijfel

‘In ons land heeft de federale overheidsdienst Economie een overleggroep opgericht met vertegenwoordigers van de betrokken ministeriële departementen: Economie, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, FAGG en de Corona-shortagesgroep. Die adviseert de federale overheidsdienst bij het geven van een vergunning. Bij twijfel wordt het Clearinghouse van de Europese Commissie geconsulteerd.’

‘Er zijn vier soorten vergunningen afgeleverd. Het gaat om vergunningen voor humanitaire doeleinden (vrijwel uitsluitend Artsen Zonder Grenzen, die hun belangrijkste depot in België hebben) en voor in België actieve bedrijven die aanwezig zijn in het buitenland en nood hebben aan beschermingsmiddelen voor hun eigen personeel in het buitenland.’

Lage kwaliteit

‘Daarnaast gaat het om vergunningen voor bedrijven die contractuele verplichtingen hebben voor goederen waarvoor volgens de Taskforce Shortages geen schaarste is op de Belgische markt. Het gaat om een bedrijf dat in België zijn regionaal depot voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika heeft en dat ook aan de Belgische Corona-Taskforce levert wat hij vraagt. Voor andere bedrijven gaat het om materiaal waar geen gebrek aan was of dat niet geschikt is voor medisch gebruik. Ten slotte worden vergunningen afgeleverd voor giften of zendingen naar familieleden wegens de humanitaire context.’