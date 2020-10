Prijzen voor mondmaskers lopen sterk uiteen in EU-landen

Hoe hebben de Europese lidstaten mondmaskers en ander materiaal aangekocht in de strijd tegen corona? Dat onderzochten journalisten uit 37 landen, onder wie De Tijd voor België, samen met het internationale journalistencollectief OCCRP . We verzamelden meer dan 37.000 openbare aanbestedingen en overheidscontracten die sinds februari te maken hadden met Covid-19, samen goed voor meer dan 20,8 miljard euro. Die gaan vooral over aankopen van mondmaskers en andere beschermkleding (12,6 miljard euro), maar ook over coronatestmateriaal, medicatie en beademingstoestellen.

Veruit de meeste overheidscontracten in de strijd tegen corona gebeurden zonder openbare aanbesteding. De contracten blinken in de meeste EU-lidstaten uit door een gebrek aan transparantie. België spant de kroon. Ondanks herhaaldelijke verzoeken de voorbije maanden bleef onze federale regering weigeren de namen van de leveranciers en de betaalde prijzen voor mondmaskers vrij te geven. De vorige bevoegde minister Philippe De Backer (Open VLD) argumenteerde telkens dat dat de onderhandelingspositie van ons land in gevaar zou brengen. Ook in Nederland en Denemarken werden onze verzoeken om informatie afgewimpeld.

Uit de contracten die we konden analyseren, blijkt dat de Europese lidstaten sterk uiteenlopende prijzen betaalden voor mondmaskers. In de helft van de contracten voor de gegeerde FFP2-maskers is minder dan 3,27 euro per stuk betaald, maar in Oekraïne en Tsjechië vonden we uitschieters tot 37 euro per stuk. In Slovakije werden bijna alle maskers duurder aangekocht dan de Europese mediaan (helft duurder, helft goedkoper) van 3,27 euro per stuk.