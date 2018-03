Prins Laurent: 'Mijn hele leven al gedwarsboomd door familie en politiek'

Vlak voor de stemming over de knip in zijn dotatie schrijft prins Laurent een emotionele brief aan de Kamer. 'Mijn hele leven al gedwarsboomd door familie en politiek'.

Nadat zijn advocaat al tevergeefs in de Kamer pleitte tegen de inperking van zijn dotatie, zoals premier Charles Michel (MR) besliste, heeft prins Laurent alle volksvertegenwoordigers een brief gestuurd, waarin hij zijn hart uitstort. 'Ik ben getrouwd met iemand die ik liefheb, maar geen titel noch fortuin heeft en dat zet men mij betaald', citeert Het Laatste Nieuws uit de brief.

Hij klaagt aan dat hij geen eerlijk proces krijgt. En dat is eigenlijk zijn hele leven lang al zo, schrijft hij. 'Eigenlijk is mijn hele bestaan het voorwerp van een proces, en dat proces is al lange tijd geleden begonnen. Het wordt onafgebroken gevoerd in de media (...) Een waslijst aan onhandigheden, vergissingen, fouten. jaar na jaar langer. Jaar na jaar bezwarender. Steeds à charge en nooit à décharge. ik stel u de vraag: wie onder u zou bestand zijn tegen zo'n samenvatting van zijn leven?'

Prins Laurent haalt fors uit naar zijn familie en de politiek. 'Ik denk dat geen ander burger van dit land zijn leven lang met zulke hardnekkigheid werd geïnstrumentaliseerd en zijn projecten voortdurend gedwarsboomd door zijn familie en door grove nalatigheid van sommige politieke gezagsdragers'.

Volgens Laurent is zijn huwelijk met prinses Claire Coombs hem nooit in dank afgenomen. 'De meesten weten het niet en velen doen alsof ze het vergeten zijn: sinds mijn prille jeugd sta ik ten dienst van mijn broer, mijn familie en de Staat. Ik heb niet mogen werken zoals ik wenste, noch projecten mogen uitwerken die mij zelfstandigheid hadden kunnen bieden. Ik moest zelfs toestemming vragen om te trouwen. En tot op heden zet men het mij betaald dat ik huwde met een vrouw die ik liefheb, maar geen titel noch fortuin heeft.