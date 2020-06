Prins Laurent reageert op beeldenstorm tegen Leopold II

Prins Laurent vraagt begrip voor zijn oudoom koning Leopold II. 'U moet maar eens zien wat hij allemaal voor België heeft gedaan.'

In een gesprek met de kranten van de groep Sudpresse reageert Laurent op de beeldenstorm in de nasleep van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Het racismeprotest keerde zich in ons land onder meer tegen standbeelden van Leopold II. Zijn schrikbewind wordt verantwoordelijk geacht voor miljoenen Congolese doden. Zo haalde ook de KU Leuven de buste van Leopold II in de monumentale Universiteitsbibliotheek weg

'U moet maar eens zien wat hij allemaal gedaan heeft voor België', zegt prins Laurent. 'En u moet weten dat er veel mensen voor hem werkten. Zij hebben echt misbruiken gepleegd. Het is niet zo dat Leopold II dat allemaal zelf gedaan heeft. Hij is nooit in Congo geweest. Ik zie dus absoluut niet in hoe hij de mensen daar zou laten lijden hebben. Het is belangrijk dat dat ook eens gezegd wordt.'

Voor prins Laurent is het wel een uitgemaakte zaak dat 'blanken' in Afrika grote fouten gemaakt hebben. 'Elke keer als ik een Afrikaanse chef of staatshoofd ontmoet, verontschuldig ik me voor het gedrag van de Europeanen ten tijde van de kolonies. Altijd doe ik dat', aldus de prins, die betreurt dat de standbeelden van zijn oudoom gevandaliseerd worden.

Mooi moment

In het programma De Afspraak op Canvas kwam de optie van een koninklijke sorry voor de wandaden van Leopold II donderdag aan bod. Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens zou de verjaardag van de onafhankelijkheid 'inderdaad een mooi moment zijn' voor de Belgische overheid om de problematiek van ons koloniaal verleden te erkennen. Coens vindt dat koning Filip de 'meest aangewezen persoon is' om daarover iets te zeggen. 'Uiteindelijk is het de politiek die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitspraken van de koning. Dus dat moet daar ook aangekaart worden', aldus Coens.

Handleiding voor steden

Om de discussie over gecontesteerde beelden of straatnamen te voeren, krijgen de Vlaamse gemeenten een hand­leiding aangereikt. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) stelt een ploeg specialisten ter beschikking, schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen vrijdag. Somers trok onder anderen antropologe Bambi Ceuppens, historicus ­Mathieu Zana Etambala, historica Sophie De Schaepdrijver, moraal­filosoof Patrick Loobuyck, en filosofe Alicja Gescinska aan.