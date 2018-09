Procedurefout legt bom onder dossier tegen ‘superflik'

Na ruim zeven jaar onderzoek naar ex-politiebaas Glenn Audenaert dreigt een procedurefout het dossier te kelderen. Het Gentse parket-generaal heeft de fout onlangs zelf ontdekt.

‘Superflik’ Glenn Audenaert was jarenlang als directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel de bekendste politieman van het land. Zijn flamboyante stijl en zijn gekokketeer met de beau monde in Knokke waren veel collega-politiedirecteurs een doorn in het oog. Maar ze konden hem niets maken. Tot een onderzoeksrechter hem in juni 2012 in verdenking stelde in een dossier van schriftvervalsing, schending van het beroepsgeheim, witwassen en corruptie. Audenaert werd voor enkele jaren geschorst, tot hij met pensioen ging.

Meer dan zeven jaar later is het gerechtelijk onderzoek naar Audenaert nog altijd niet afgerond. De Tijd vernam dat het parket-generaal van Gent een (potentieel) zware procedurefout heeft ontdekt. De kwestie is zo ernstig dat het parket-generaal naar de kamer van inbeschuldigingstelling is gestapt om de regelmatigheid van het onderzoek te laten beoordelen. Op 4 november hoort de kamer van inbeschuldigingstelling de onderzoeksrechter en de advocaten van alle verdachten achter gesloten deuren over de fout.

Het parket-generaal van Gent heeft een procedurefout ontdekt in het onderzoek naar ex-politiebaas Glenn Audenaert.

Het probleem is dat de onderzoeksrechter die het dossier behandelt, Emmanuel Böting, in zijn vorige functie als openbaar aanklager al in het dossier tegen Audenaert is tussengekomen. Hij stelde als parketmagistraat het kantschrift op waarmee de opdracht is gegeven het ‘aanvankelijk proces-verbaal’ op te stellen. Daarna zetten andere openbaar aanklagers de zaak verder.

Een andere onderzoeksrechter, Paul De Bruecker, voerde het gerechtelijk onderzoek vanaf februari 2012, maar ging eind 2015 met pensioen. Toen Böting als nieuwe onderzoeksrechter de fakkel overnam, werd over het hoofd gezien dat hij in zijn vorige job al was tussengekomen in de zaak. Anders was hij nooit aangeduid. Een onderzoeksrechter moet zonder schijn van partijdigheid de bewijzen ten laste en ten ontlaste van alle verdachten onderzoeken. De vraag is wat van het jarenlang onderzoek overblijft als de procedurefout wordt ‘gezuiverd’.

In maart 2011 raakte bekend dat Audenaert was ondervraagd in een onderzoek naar zijn banden met zakenlui die hij leerde kennen in Knokke, waar hij woonde. De belastinginspectie had bij een inval bij een groothandelaar in groenten en fruit ontdekt dat Audenaert op vraag van die groothandelaar een Britse firma had doorgelicht. Ook reisjes die Audenaert op kosten van zakenlui zou hebben gemaakt, wekten de aandacht. Toen de speurders zijn bankrekeningen inkeken, ontdekten ze verdachte geldstortingen.

De speurders namen ook Audenaerts banden met de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers onder de loep. Een van de vragen is of Audenaert zich liet omkopen en of hij er mee voor verantwoordelijk was dat de federale politie en de Brusselse recherche hun intrek namen in het RAC-gebouw in Brussel. Dat was destijds eigendom van Zweegers’ vastgoedbedrijf Breevast. Vorige zomer plukte de Italiaanse politie Zweegers van zijn luxejacht op het eiland Capri omdat hij niet was opgedaagd voor een verhoor in de zaak. Eerder vorig jaar liet de onderzoeksrechter ook Audenaerts ex-partner en lobbyist Koen Blijweert aanhouden.