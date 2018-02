Puigdemont niet welkom in Kamer

De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont is niet welkom in de Kamer om er te spreken. Dat hebben de fractievoorzitters beslist.

De N-VA had een aanvraag van de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep ingediend om een colloquium te houden over ‘de toestand in Catalonië’ waarbij een Catalaans parlementslid werd aangekondigd.

Toen duidelijk werd dat het om Puigdemont ging, zetten de Franstalige partijen de hakken in het zand. Ze wijzen erop dat de afgezette Catalaanse leider in Spanje door het gerecht wordt gezocht. Ook regeringspartij MR was bang dat Puigdemont de symbolische locatie voor Spaanse politieke doeleinden zou gebruiken.

De N-VA noemt de weigering hallucinant omdat het om een informatieve vergadering gaat en niet om een officiële hoorzitting.

‘Het is hallucinant dat zelfs in de bakermat van de vrije meningsuiting - het parlement - een democratisch verkozen parlementslid niet toegelaten wordt om te komen spreken’, zegt Kamerlid Peter Luyckx (N-VA).

‘Puigdemont is een democratisch verkozen Catalaans parlementslid. Het is voor Kamerleden heel gebruikelijk om lezingen te organiseren en sprekers van uiteenlopende pluimage uit te nodigen in het parlement.’