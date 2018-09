Puigdemont zet onderzoeksrechter op spionagezaak in België

De Catalaanse leider Carles Puigdemont wil dat een Belgische onderzoeksrechter de bespionering van zijn auto’s grondiger onderzoekt. Dat bevestigt zijn advocaat aan De Tijd.

Al op 8 februari deden de medewerkers van de afgezette Catalaanse minister-president aangifte bij de politie van Waterloo. Onder een van hun huurwagens hadden ze een bak met een lokalisatiesysteem gevonden. Het labo van de technische politie besloot dat zowel de gebruikte technologie als de manier waarop het spionagetoestel op de wagen was gemonteerd, het werk was van professionals. Bij het inspecteren van een andere huurwagen die Puigdemont in ons land gebruikte, werd nog zo’n gps-tracker gevonden, op een zeer discrete en moeilijk bereikbare plaats. De speurders ontdekten dat nog meer bakken moeten zijn geplaatst op de wagens, ook al waren die niet meer te vinden.

We zouden bijvoorbeeld via een analyse van de zendmasten kunnen achterhalen waar de lokalisatiesignalen naartoe zijn gestuurd. Paul Bekaert Advocaat van Carles Puigdemont.

Paul Bekaert, de advocaat van Puigdemont in ons land, heeft het strafdossier intussen mogen inkijken. En hij laat weten dat de Catalaanse leider de komende weken een onderzoeksrechter zal vorderen in de zaak. Dat zal gebeuren door een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen. Dan wordt het huidige opsporingsonderzoek onder leiding van het parket van Nijvel opgetrokken tot een gerechtelijk onderzoek. Dan kan een onderzoeksrechter nog meer, verregaande onderzoeksdaden stellen om de daders te vinden.

‘Het parket en de federale politie van Nijvel hebben wel al een zeer grondig onderzoek gevoerd, maar met deze klacht krijgen we veel meer impact op het onderzoek’, zegt Bekaert. ‘We zullen rechtstreeks aan de onderzoeksrechter kunnen vragen om aanvullende onderzoeksdaden te stellen. We zouden bijvoorbeeld via een analyse van de zendmasten kunnen achterhalen waar de lokalisatiesignalen naartoe zijn gestuurd.’

Serienummer

‘Weet u, jaren geleden is ook al eens bij een Baskisch Europarlementslid afluisterapparatuur ontdekt. Ik heb daar destijds veel werk in gestoken en zelf onderzoeksdaden voorgesteld. Het serienummer op de apparatuur leidde naar een fabrikant in Denemarken die had geleverd aan een zaak in Madrid. En die mocht alleen verkopen aan de overheid. Maar daar waren ze de factuur verloren. Dat zei genoeg, al is het in de spionagezaak rond Puigdemont nog voorbarig te besluiten wie erachter zit.’

De pers ging er begin dit jaar nog vanuit dat de spionage het werk was van de Spaanse inlichtingendienst, de Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Dat vermoeden was gevoed door een tweet die de Spaanse nationale politie zelf verstuurde op 25 maart, na de aanhouding van Puigdemont in Duitsland: ‘met dank aan een gecoördineerde operatie van inlichtingenagenten van de politie en de CNI’.

Staatsveiligheid

Maar de Belgische Staatsveiligheid lijkt er nu vanuit te gaan dat de Spaanse geheime dienst niet achter de operatie zat. In een parlementair antwoord stelt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat de Staatsveiligheid nog geen dreigingen heeft vastgesteld die uitgaan van of gericht zijn tegen de Catalaanse bannelingen in ons land. Spionage door buitenlandse geheime diensten op ons grondgebied is een van de dreigingen die de Staatsveiligheid in de gaten moet houden.

Wie zit dan wel achter de spionageoperatie tegen Puigdemont, als het niet de Spaanse geheime dienst CNI was? Welingelichte bronnen wijzen erop dat het nog altijd een Spaanse politiedienst kan zijn geweest.