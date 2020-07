Quarantaine voor wie naar Baltische staten reist

Wie vanuit België naar Estland, Letland of Litouwen reist, moet er verplicht in quarantaine.

Vlaanderen kleurt sinds enkele dagen oranje op de kaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) . Dat betekent dat de er voorbije twee weken gemiddeld tussen 20 en 60 covidbesmettingen per 100.000 zijn geregistreerd. In Vlaanderen is dat 25.

De verplichte quarantaine geldt ook voor wie vanuit België naar Ierland en IJsland reist. Wie vanuit België in Cyprus of Denemarken aankomt, wordt verplicht getest op corona.

Naar 'rode' regio's reizen, is niet toegelaten. In die streken, zoals delen van Portugal en Spanje en de Britse stad Leicester geldt een lockdown. Wie uit zo'n zone terugkeert, moet in quarantaine en verplicht een coronatest afleggen. Dat geldt ook voor wie in België aankomt vanuit een niet-Europese land of een land buiten de Schengenzone.