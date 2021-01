RSZ acht kans klein dat banken loonfiches mogen nakijken

De oproep van de Belgische banken om loonfiches te kunnen inkijken bij de RSZ om fraude tegen te gaan, valt op een koude steen bij de RSZ. 'De kans om een machtiging te bekomen voor dit project achten we minimaal', zegt de RSZ.

Om fraudes met valse loonfiches tegen te gaan, willen de banken de loongegevens kunnen natrekken die werkgevers doorspeelden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Febelfin klonk eerst nog optimistisch over het project. ‘We zitten in een constructief overleg met de RSZ en met Financiën om het elektronisch raadplegen van salarisgegevens mogelijk te maken’, zei Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand donderdag in De Tijd. ‘We zoeken samen naar oplossingen om dat volledig correct en conform de GDPR-gegevensbeschermingsregels mogelijk te maken.’