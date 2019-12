Raad van State fluit Geens terug over digitalisering justitie

Tal van advocaten pikken het niet dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) alle advocaten verplicht te betalen om processtukken digitaal in te dienen. De overheid had daarvoor een eigen gratis systeem opgericht, e-Deposit. Maar Geens heeft in oktober vorig jaar alle advocaten verplicht daarvoor een portaal te gebruiken dat de Orde van Vlaamse Balies ontwikkeld heeft. Nu moeten de advocaten elke keer een vergoeding betalen aan de balies als ze conclusies, processtukken en andere documenten digitaal willen indienen bij de rechtbanken, parketten en hun griffies. Wie het portaal niet wil gebruiken, heeft geen andere keuze dan alles zoals weleer op papier in te dienen.

Er zijn bij de Raad van State al zeker zes procedures opgestart tegen de maatregel. In een van die zaken heeft de Raad van State donderdag een arrest geveld en de misnoegde advocaten gelijk gegeven. De Raad van State besluit dat de portaal van de Orde van Vlaamse Balies ('DPA-Deposit') geen 'informaticasysteem van Justitie' is en dat minister Geens de advocaten niet kan opleggen om dat systeem te gebruiken voor hun elektronische communicatie. En dus vernietigt de Raad van State het bewuste artikel in het koninklijk besluit dat Geens daarover uitvaardigde in oktober vorig jaar.

Miljoenen op het spel

In oktober maakte De Tijd al bekend dat de auditeur bij de raad van State Geens had teruggefloten. In het artikel stond al te lezen dat er voor de balies en de Orde van Vlaamse Balies miljoenen euro's op het spel staan. Ze hebben in december 2014, kort na het aantreden van Geens als minister van Justitie, een vennootschap opgericht om het digitale systeem te ontwikkelen. Die vennootschap, Diplad, heeft al zware ontwikkelingskosten gemaakt. In de recentste jaarrekening is sprake van 2,4 miljoen euro aan opgestapelde verliezen. Vorig jaar is nog 411.000 euro verlies gemaakt. De schulden, op korte en op lange termijn, zijn opgelopen tot meer dan 6 miljoen euro. In mei moesten de Vlaamse balies ingrijpen via een kapitaalverhoging.