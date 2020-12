Raad van State kritisch voor nieuwe effectentaks

De Raad van State ziet nog twee knelpunten in de nieuwe effectentaks van de regering-De Croo. Dat blijkt uit haar langverwachte advies, dat De Tijd kon inkijken. In regeringskringen wordt niet verwacht dat dit kan leiden tot een algemene vernietiging.

Het is een tekst waarnaar al dagen in spanning werd naar uitgekeken binnen de Vivaldi-coalitie. Met een juridisch groen licht voor de nieuwe effectentaks van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zou de meerderheid verlost zijn van een aanslepende discussie over een grotere bijdrage van de sterkste schouders, waar socialisten en groenen op aandrongen. Met een rood licht, zou het debat opnieuw worden geopend, met pijnlijke discussies tot gevolg. Laat ons zeggen dat het een oranje knipperlicht is geworden.

De Raad vindt de drempel van 1 miljoen euro onvoldoende beargumenteerd. De antimisbruikbepaling moet grondig worden heroverwogen, klinkt het.

Van Peteghem nam een risico door opnieuw naar het belasten van de effecten te grijpen. De eerste effectentaks van de regering-Michel werd op meerdere punten onderuit gehaald door het Grondwettelijk Hof: het uitsluiten van aandelen op naam was een fundamenteel probleem, net als het uitsluiten van afgeleide producten en het uitsluiten van titularissen die hun effectenrekening van meer dan 500.000 euro in onverdeeldheid aanhielden.

De nieuwe taks van 0,15 procent viseert niet langer de houders van een effectenrekening van meer dan 500.000 euro, maar de rekeningen zelf. De drempel is verhoogd naar 1 miljoen euro en ook rechtspersonen zijn toegevoegd. Aandelen op naam zijn nog altijd uitgesloten. Om te vermijden dat titularissen hun rekening spreiden of verlagen om aan de belasting te ontsnappen, werd een strenge antimisbruikbepaling ingebouwd.

Drempel en antimisbruikbepaling zijn probleem

De Raad van State blijft het moeilijk hebben met de realiteit dat één persoon met meerdere rekeningen van pakweg 900.000 euro niet belast wordt, terwijl meerdere personen die samen een rekening aanhouden van 1,1 miljoen, wel de taks moeten betalen.

In het advies van de Raad van State wordt de argumentatie van minister Van Peteghem op heel veel punten gevolgd. De vrijstelling van aandelen op naam is verdedigbaar, de vrijstelling van de eigen effectenrekingen van financiële instellingen ook en het samenvallen met de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten is geen probleem.

Maar de Raad van State duidt wel twee belangrijke knelpunten aan: de drempel van 1 miljoen is onvoldoende beargumenteerd en de antimisbruikbepaling moet grondig worden heroverwogen, klinkt het. Concreet zegt de Raad van State dat een drempel van 1 miljoen euro niet noodzakelijk strijdig is met het gelijkheidsbeginsel als hij goed wordt onderbouwd. Maar met de argumenten die de regering aandraagt, leidt de drempel wel tot een ongelijke behandeling. De regering verantwoordde de drempel onder andere met het argument dat bedragen boven 1 miljoen moeilijker te ontwijken zijn dan lagere bedragen en dat er geen personen, maar rekeningen worden belast. Maar de Raad blijft het moeilijk hebben met de realiteit dat één persoon met meerdere rekeningen van pakweg 900.000 euro niet belast wordt, terwijl meerdere personen die samen een rekening aanhouden van 1,1 miljoen, wel de taks moeten betalen. De Raad is op dit punt evenwel niet vernietigend: de regering moet met beteren argumenten komen.

De Raad van State vindt het echter te ver gaan dat het splitsen of verlagen van de bedragen op een effectenrekening als misbruik gezien wordt.

Over de antimisbruikbepaling klinkt het advies strenger. Die moet heroverwogen worden. Volgens de antimisbruikbepaling moeten titularissen van een rekening aantonen dat ze andere motieven hebben dan de ontwijking van de effectentaks, wanneer ze hun rekeningen splitsen. De Raad van State vindt het echter te ver gaan dat het splitsen of verlagen van de bedragen op een effectenrekening als misbruik gezien wordt. De raad verwijst daarvoor naar een advies van de Inspectie Financiën: ‘een uitsplitsing over verschillende effectenrekeningen kan ook ingegeven zijn door de legitieme bedoeling van het spreiding van risico’s.’

Geen rijkentaks

Het advies van de Raad van State wordt morgen besproken binnen de regering-De Croo. In de wandelgangen valt te horen dat er de voorbije dagen grondig op de teksten is gewerkt en dat er aan alle opmerkingen een gevolg wordt gegeven, in de vorm van bijkomende beargumentering. Bronnen maken zich sterk dat dit advies niet kan leiden tot een algemene vernietiging.

De vraag is nu of met name de socialisten de kritiek van de Raad van State - en de onmogelijkheid om nog van een rijkentaks te spreken - niet gaan aangrijpen om dwars te gaan liggen.