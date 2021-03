Raad van State vernietigt wandelverbod voor Wilders en Dewinter

Maar beiden stuitten op een verbodsbesluit van toenmalig burgemeester Françoise Schepmans (MR). 'Een rondleiding die Molenbeek in de kijker zet als hoofdstad van de jihad lijkt me polemiserend. Het is ondenkbaar dat het bezoek plaatsvindt', zei ze.

De Raad van State zegt dat Schepmans het probleem van de rondleiding aan de gemeenteraad had kunnen voorleggen in plaats van eigenmachtig te beslissen. De rondleiding was al op 29 september 2017 aangekondigd en op 6 oktober 2017 diende de burgemeester zelf al klacht in bij het parket.