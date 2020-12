Raad van State verwerpt verbod op erediensten

Enkele joodse organisaties, zoals de vzw Thora Vejirah uit Antwerpen, gingen niet akkoord en dienden klacht in bij de Raad van State. ‘De kerken blijven dicht, terwijl we wel mogen zwemmen en shoppen’, zei N-VA-kamerlid Michael Freilich. ‘Wat met het mentale welzijn van gelovigen?’

De Raad van State geeft de klagende partijen gelijk en zegt dat in het ministerieel besluit sprake is van een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst, omdat 'de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste te laten doorgaan in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip'.