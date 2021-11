Rechter moet zich uitspreken over Covid Safe Ticket...

In Blankenberge toont een klant zijn Covid Safe Ticket aan de uitbater. Sinds 1 november is dat in alle Belgische cafés, restaurants, bioscopen en fitnesscentra verplicht.

In de verhitte discussie over het Covid Safe Ticket wordt nu ook naar de rechter getrokken. Geven we privacy op voor iets wat volgens sommige critici 'nauwelijks' virologische meerwaarde oplevert?

Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is een rechtszaak begonnen tegen het Covid Safe Ticket, dat u sinds 1 november moet tonen om een café, restaurant, cinema of fitnesszaak binnen te mogen. Charta21, een organisatie die tijdens de lockdown is opgericht en voor privacy en grondrechten strijdt, spande zaak aan, uit vrees dat u via het Covid Safe Ticket gevoelige medische informatie prijsgeeft. Een uitspraak wordt volgende maand verwacht.

De essentie Het Covid Safe Ticket stuit op kritiek. Het zou de privacy schenden en mensen niet eens beschermen tegen een besmetting.

Over de privacyklacht is een rechtszaak gestart.

Volgens de viroloog Steven Van Gucht helpt het Covid Safe Ticket wel degelijk.

Hij benadrukt echter dat het maar een van de instrumenten is, naast mondmaskers en afstand houden. Het woord 'safe' verdwijnt beter, omdat het 'een vals gevoel van volledige veiligheid' geeft.

Een van de problemen begint bij het feit dat wie gevaccineerd is tegen corona nog altijd kans loopt om besmet te worden. Wie in dat geval is, ziet bij het scannen zijn Covid Safe Ticket elf dagen lang op rood springen. Virologisch houdt dat steek, maar volgens Charta21 is die manier van werken qua privacy 'zo lek als een zeef.'

Via iemands leeftijd en tijdstip van vaccinatie kan je in bepaalde gevallen afleiden wie een zwakke gezondheid heeft. Hubert Petre Voorzitter van Charta21

'Mits wat softwarekennis kan iedereen onder de motorkap kijken en beslag leggen op de volledige lijst van alle opgeschorte groene lichten in ons land', zegt Hubert Petre, de voorzitter van Charta21. Hij argumenteert dat je in bepaalde gevallen kan afleiden wie een zwakke gezondheid heeft. 'Een jonge dertiger wordt niet zomaar zwaar ziek na een vaccinatie. Dat maakt die gegevens commercieel interessant voor verzekeringsmaatschappijen of banken.'

Frank Robben, de Vlaamse topambtenaar achter de app, geeft toe dat een cijferlijst ontfutseld kan worden. 'Maar wat ben je met cijfers? Je moet al iemands certificaatnummer te weten komen voor je een cijfer aan een persoon kan linken. Dat zijn trouwens allemaal illegale acties.'

Politiemodus

Een tweede discussie gaat over de twee 'modi' in de CovidScan. Met de 'eventmodus', die de uitbater van het café gebruikt om uw pas te scannen, is er geen probleem. Maar de modus 'inkomende reiziger' om grensverkeer te scannen toont uw geboortedatum, het vaccintype en de vaccinatiedata. Hoewel die enkel bedoeld is voor politie en douane is het kinderspel om die als privépersoon ook te gebruiken.

'Ik begrijp dat mensen daar ongerust over zijn', zegt Robben. 'Maar organisatoren van events en uitbaters van gelegenheden mogen enkel de eventmodus gebruiken. We hebben daar sinds kort een geluid onder gezet. Als je een biep hoort, word je gescand in eventmodus, anders niet en kan je de scannende persoon daarop aanspreken.'

Natuurlijk is er een privacyrisico, maar er is ook een risico voor de volksgezondheid. Een balans is nodig. Frank Robben Hoofd van het CST-platform

Maar waarom maken we niet gewoon twee aparte apps? Een voor grensovergangen en een voor events. 'Totaal onhaalbaar', zegt Robben. De enige mogelijkheid om te vermijden dat mensen op de uitgebreide 'politiemodus' zitten te neuzen, is volgens hem namenlijsten aanleggen van wie de uitgebreide modus mag scannen. ‘Maar dat is iedereen die bij de politie, de douane, op luchthavens en treinstations werkt. Heel complex. De kostprijs om dat volledig sluitend te maken is disproportioneel. Geen enkel land doet dat.'

Robben benadrukt dat privacy ontzettend belangrijk is, maar dat een balans moet worden gevonden. 'Natuurlijk is er een privacyrisico. Maar er is ook een risico voor de volksgezondheid. Alle voorstellen om dat evenwicht nog beter te bereiken, zijn welkom.'

Pestmaatregel

Dat leidt tot een andere, nog fundamentelere vraag: helpt het Covid Safe Ticket eigenlijk wel voldoende om het gezondheidsrisico te verkleinen? Ook wie gevaccineerd is, kan nog besmet worden. Op het Amsterdam Dance Event liepen meer dan duizend mensen corona op, terwijl iedereen een coronacertificaat had.

Dat sterkt sommige tegenstanders in hun overtuiging dat de pas vooral een pestmaatregel is voor de niet-gevaccineerden. Die groep wordt gestraft en gebannen uit delen van de samenleving. Willen ze toch meedoen, rest hen maar één ding: voortdurend testen of zich laten prikken.

De kans dat een zwaar besmettelijke persoon binnenkomt op restaurant of op café vermindert sterk met een CST. Steven Van Gucht Viroloog

Bereikt het Covid Safe ticket nog altijd zijn oorspronkelijke doel: het risico op besmetting door het coronavirus verkleinen? 'Zeker', zegt de viroloog Steven Van Gucht. 'De kans dat een zwaar besmettelijke persoon binnenkomt op restaurant of op café vermindert sterk met een CST. Iedereen is ofwel gevaccineerd, getest of immuun.'

Een recente studie uit Nature toont bovendien ook aan dat een gevaccineerde de deltavariant minder doorgeeft dan een niet-gevaccineerde. Dat effect verzwakt op termijn, maar een derde dosis kan op dat punt soelaas bieden.

'Niet 'safe'

Wel meent Van Gucht dat we af moeten van het idee dat het Covid Safe Ticket mensen volledig beschermt tegen het virus. 'Het is een nuttig instrument, maar op zich is het onvoldoende.' Zeker 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen nemen dus best bijkomende maatregelen, zoals mondmaskers opzetten en afstand van andere mensen houden.