Rechters hekelen dat misdaad loont in België

Er is een schrijnend gebrek aan middelen om geld van criminelen op te sporen, waarschuwen ze.

Verschillende rechters waarschuwen in een nieuw boek dat misdaad loont in ons land. De Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl, onder andere bekend van het onderzoek naar de failliete modegroep FNG, schreef samen met andere rechters ‘Financieel Rechercheren’. In het boek wordt aangeklaagd dat door een schrijnend gebrek aan mensen en middelen amper sprake is van financiële onderzoeken naar de buit en het geld van criminelen, gaande van oplichters en cybercriminelen tot drugs- en mensenhandelaars.

De opsomming van wat fout loopt bij justitie en politie bij onderzoeken naar criminele vermogens is ontluisterend. ‘Zelfs voor financiële onderzoeken met grote belangen kunnen in de praktijk amper bijzondere opsporingsmethodes worden ingezet door een gebrek aan middelen en mensen (met financiële expertise)’, luidt het.

Wat kunnen we aan het eind van de rit als politie en justitie echt laten verbeurdverklaren? Daarover bestaan zelfs geen cijfers. Theo Byl Onderzoeksrechter

De ‘kaalplukteams’ van de politie, die verdachten moeten stropen, zijn schromelijk onderbemand en op veel plaatsen tot nul herleid, luidt het. En de geldstromen die de banken en de antiwitwascel meteen bevriezen, zijn volgens Byl verwaarloosbaar. ‘Maar als het gaat over witwassen, boek je alleen succes als effectief iets in beslag wordt genomen.’

‘Wat kunnen we als politie en justitie aan het eind van de rit echt laten verbeurdverklaren?’, vraagt Byl. ‘Daarover bestaan zelfs geen concrete statistieken. We hebben nood aan een doordacht, allesomvattend beleid, in plaats van wat initiatieven die los van elkaar staan.’ De rechters pleiten ervoor om parallel aan elk klassiek strafonderzoek een financieel onderzoek te voeren naar het vermogen van de criminelen.