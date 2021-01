Rechtszaak tegen Justitie over geknoei met diamanten

Het mysterie rond de in beslag genomen diamanten is een heikele kwestie voor het Antwerpse gerecht, zeker omdat de betrokken politiespeurder intussen voor andere feiten van witwassen is veroordeeld.

Wat is er gebeurd met een zak diamanten die meer dan 1,6 miljoen dollar waard was toen het gerecht de steentjes in beslag nam, maar die bij de teruggave nog maar 202.000 euro waard waren? Een diamantbedrijf voert daarover al jaren een rechtszaak tegen Justitie.

Het Antwerpse diamantbedrijf Lion’s Diamond kreeg in september 2004 speurders over de vloer. Bij de huiszoeking legde het gerecht beslag op 12.782 karaat ruwe diamanten en 1.051 karaat geslepen diamant, in totaal meer dan 4,8 miljoen dollar waard. Een gereputeerde gerechtsdeskundige stelde daarover destijds een verslag op, waarbij de steentjes in loten werden opgedeeld en in zegelzakken gestoken. Op de zegelzak met de ruwe diamanten kwamen op de veiligheidsstrip de handtekeningen van een zaakvoerder van het diamantbedrijf, de deskundige en een Antwerpse politiespeurder.

Eerst bleven de diamanten liggen in een kluis van de federale gerechtelijke politie, om dan na iets minder dan een maand te verhuizen naar een kluis bij ING. Dat is de bank waarmee het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) van Justitie samenwerkt.

Na een lange procedure werd het Antwerpse diamantbedrijf vrijgesproken en beval het Brusselse hof van beroep in september 2012 de onmiddellijke vrijgave van de diamanten. In februari 2013 bezorgde het COIV de zak met diamanten aan de federale gerechtelijke politie. Maar toen de zakken in maart 2013 werden teruggegeven en een gerechtsdeskundige de ruwe diamanten opnieuw waardeerde, bleken ze nog maar 202.201 dollar waard te zijn. De andere gerechtsdeskundige had er in 2004 nog een waarde van ruim 1,675 miljoen dollar op gekleefd.

Intussen was het diamantbedrijf failliet verklaard in 2012. De curator legde de stenen opnieuw in een kluis bij ING. De Antwerpse rechtbank trok het faillissement terug in, in mei 2013, waarna Lion’s Diamond een gerechtelijk sekwester aanstelde om de diamanten onafhankelijk te bewaren.

Er blijft twijfel bestaan of de stenen zijn verwisseld of de gerechtsdeskundige zich heeft vergist.

'Andere steentjes'

Bijna acht jaar later voeren de advocaten van Lion’s Diamond, Joke Vanden branden en Toon Sas, nog altijd een procedure tegen de Belgische staat over de mysterieuze waardevermindering van de diamanten. In december 2013 diende het diamantbedrijf al een strafrechtelijke klacht in bij het Brusselse gerecht om de mogelijke diefstal of verduistering op te helderen. De gerechtsdeskundigen werden verhoord en de oorspronkelijke deskundige meende dat de steentjes die ze in 2004 analyseerde niet meer dezelfde waren. Het strafonderzoek stierf in 2018 echter een stille dood en niemand werd vervolgd. De politiespeurder die zijn handtekening zette op de zak was intussen veroordeeld voor andere feiten van witwassen.

Zo moest het Antwerpse diamantbedrijf jaren na datum zijn heil zoeken in een burgerlijke rechtszaak tegen de Belgische staat om het waardeverschil van zo’n 1,47 miljoen dollar terug te vorderen. In oktober 2019 verklaarde de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg de vordering van Lion’s Diamond ontvankelijk, maar ongegrond. In het vonnis besluit de rechtbank dat sprake is van ‘tegenstrijdige verklaringen’ over wat precies is gebeurd. Er blijft twijfel bestaan of de stenen zijn verwisseld of de gerechtsdeskundige zich heeft vergist.