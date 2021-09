Recordaantal meldingen van oplichting en fraude

Vooral over fraude bij online aankopen en verkopen, vervelende marketingtelefoontjes en spookfacturen liepen veel meldingen binnen. De FOD Economie telde er 55.755, ruim 30 procent meer dan in 2019.

Fraude bij het online aankopen en verkopen van goederen en diensten (22%) staat met stip op 1. Daarna komen vervelende telefoontjes van marketingbureaus die hun producten proberen te verkopen (12%), gevolgd door spookfacturen: fictieve facturen voor goederen of diensten die men niet besteld heeft (8%).

De forse toename in 2020 is volgens de federale overheidsdienst Economie vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal meldingen die met corona te maken hebben. Fraudeurs en oplichters grepen de coronacrisis aan om valse webshops te lanceren die inspeelden op de lockdown en de groeiende vraag naar bureaubenodigdheden, materiaal om thuis te sporten, mondmaskers of ontsmettingsgel. Het aantal meldingen daarover steeg met 150 procent tot meer dan 12.500 meldingen. Meestal ging het om producten die nooit aankwamen of om phishing.

Fraudeurs maakten ook frauduleuze reisvouchers en verstuurden valse e-mails en sms'en in naam van de overheid. Meer dan 70 websites en 385 accounts zijn geblokkeerd. En er zijn 136 onderzoeken opgestart na meldingen over nagemaakte of niet-genormeerde mondmaskers. Daaruit vloeiden 69 processen-verbaal en drie waarschuwingen voort.