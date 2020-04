Recordaantal overtredingen van coronarichtlijnen

Het openbaar ministerie ziet met lede ogen aan hoe het aantal overtredingen op de coronaregels piekt. De voorzitter van het college van procureurs-generaal waarschuwt dat wie een tweede keer tegen de lamp loopt, voor de strafrechter zal belanden.

Donderdag is bij de parketten een recordaantal processen-verbaal toegestroomd over mensen die de coronarichtlijnen overtraden, onder andere door samen te scholen of niet-essentiële verplaatsingen te doen: liefst 2.301 pv's in een dag. Vorige week waren dat er 1.122 tot 1.893 per dag. Sinds dinsdag zijn het er elke dag al meer dan 2.000. Dat brengt het totaal aantal pv’s dat de parketten al verwerkten op 20.694. In ongeveer 2.000 gevallen waren het meerdere mensen die in de fout gingen.

Erwin Dernicourt, de Gentse procureur-generaal die ook voorzitter is van het college van procureurs-generaal, waarschuwt dat de parketten over heel België de coronaovertredingen aanpakken. 'Als er toch al eens geseponeerd wordt, is het vooral omdat de politie de feiten onvoldoende concreet kon beschrijven in het pv', zegt Dernicourt.

'Natuurlijk is het aan de parketten om elk geval apart te beoordelen. Vergelijk het met de winkeldiefstallen, daar gelden ook zulke regels. Bij de tweede of derde keer wordt er gedagvaard, maar als het hooguit enkele snoepjes van een paar euro’s zijn die gestolen werden, kan de parketmagistraat daar nog van afwijken. We gaan dus wel het kaf van het koren scheiden.'

Dernicourt waarschuwt dat wie een tweede keer tegen de lamp loopt, rechtstreeks wordt gedagvaard voor de strafrechter, zoals dat voorzien is in de omzendbrief van de procureurs-generaal.

'Naast recidive geven we ook prioriteit aan gevallen met een samenloop van verschillende feiten. Bijvoorbeeld wanneer buren klagen over nachtlawaai en de politie ter plekke vaststelt dat er ook een samenscholing is. Of wanneer drie koppels die al gekend waren voor eerdere feiten samen zitten in een appartement. Dan zullen ze wel voor de rechtbank moeten verschijnen.'

Dubbel zoveel voor strafrechter

Momenteel zijn nog maar 76 mensen gedagvaard voor de strafrechter. Dat is wel al een verdubbeling in een week tijd. 'En naast die klassieke manier van vervolgen hebben de parketten ook al in 250 gevallen voorwaarden opgelegd aan mensen. Zodra ze die voorwaarden niet respecteren, verschijnen ze alsnog effectief voor de rechtbank. Dat is natuurlijk een machtig wapen in deze situatie. Sowieso zullen de rechtbanken de dagvaardingen pas in oktober behandelen, wanneer het laat is om nog voorwaarden op te leggen.’

Intussen is al 106.000 euro aan boetes betaald voor ongeveer 450 overtredingen. Maar het aantal nog openstaande boetes bedraagt al 1,208 miljoen euro. Dat komt overeen met meer dan 5.400 gevallen. Daarvan dateren er zowat 550 van maart, toen de politiekorpsen duidelijk nog een waarschuwende fase hanteerden. Deze maand zijn dus al 4.900 boetes opgelegd.

'Dat is spectaculair veel, want de maand is nog maar halfweg. Als de burgers zich niet gaan houden aan de regels, betekent dit dat we eind deze maand al kunnen uitkomen op 2 miljoen euro of meer aan boetes. Dat is wel een serieuze hap uit de portemonnee van de mensen. Ik hoop dus dat we de komende week nog een daling merken van het aantal pv’s en dat de boodschap duidelijk wordt.’

Betwistingen

Slechts weinigen gaan in het verweer. Maar 1 op de 16 mensen (6%) die een boete kregen voor een coronaovertreding, betwist die. Dat blijkt uit een steekproef van 1.280 overtreders die tegen de lamp liepen tussen 10 en 15 april. En 1 op de 10 mensen (10%) betaalt zijn boete meteen ter plekke via de betaalterminal die de politie bij zich heeft of via een QR-code die ze scannen met hun smartphone.

'Dat aantal zal nog stijgen. Steeds meer politiekorpsen gaan zo'n betaalterminal gebruiken, nu doen nog niet alle korpsen dat.' De resterende 84 procent van de mensen moet de boete binnen de 15 dagen betalen via een klassieke overschrijving.

De politie heeft ook al processen-verbaal opgesteld tegen meer dan 1.000 minderjarigen, jonger dan 18 jaar dus. 'Zij krijgen een waarschuwing of ze worden onderworpen aan een positief project. Enkele tientallen hardleerse minderjarigen moeten we harder aanpakken, zij scholen bijvoorbeeld samen en spuwen naar politiemensen. Er zijn al een aantal minderjarigen naar een gesloten instelling gestuurd. Maar de grootste problemen zouden zich voordoen met meerderjarigen tussen 18 en 30 jaar oud, heb ik mij laten vertellen.'