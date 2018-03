Rector UGent: ‘Als universiteiten zich niet aanpassen, zullen ze verdwijnen'

De hoogleraar evolueert van poortwachter bij het examen naar mentor of coach. Zo ziet de nieuwe Gentse rector Rik Van de Walle de universiteit van de toekomst.

Bijna zijn hele volwassen leven spendeerde Rik Van de Walle in en rond de Gentse universiteit. Toch tapte de voormalige decaan van de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur pas deze week zijn eerste pintje in een studentencafé, om de banden met de studenten aan te halen.

De rector was zelfs nog nooit een studentencafé binnengestapt. ‘Nu heb ik er wat spijt van dat ik dat deel van het studentenleven heb gemist’, vertelt hij de ochtend na zijn eerste toogshift. ‘Ik was een ernstige student en organiseerde mijn agenda zo dat hij altijd vol zat. Het was plezant eens een uurtje te tappen, maar ik heb al op de rem moeten staan. Een uitnodiging voor de Lustrum Barbecue van de Vlaamse Technische Kring heb ik vriendelijk afgeslagen.’

Anonieme verdachtmakingen

Het rectorale hermelijn werd Van de Walle niet echt in de schoot geworpen. Er gingen tien stemrondes, een aanpassing van het kiesreglement en een breed uitgesmeerde moddercampagne in de media aan vooraf. Anonieme verdachtmakingen schilderden de vrijmetselaar Van de Walle af als een moderne Brutus die een tweede termijn van de katholieke rector Anne De Paepe onmogelijk had gemaakt.

Toen hij na een maandenlange kiesstrijd eindelijk verkozen raakte, was zijn eerste opdracht de rangen te sluiten. Dat is gelukt, vindt Van de Walle zelf. ‘Ik steek daar veel energie in en ik heb het gevoel dat dat overleg vruchten afwerpt, tenzij ik nu al in een gouden kooi zit. Al heb ik zelfs in het hevigste van de strijd raar gekeken naar wat men over de UGent schreef. Ik had toen te weinig door dat slechts een beperkt aantal mensen de media voedde. Bij mijn aantreden moest ik dus geen grote verzoening tussen katholieken en vrijzinnigen organiseren.’

Tijdsgebrek

Het maakte wel dat de nieuwe rector voorzichtig was in zijn omgang met de pers. Na zijn wittebroodsweken laste hij een mediastop in. ‘Na de euforie komt een reality check. Alle inhoudelijke ambities realiseren is door tijdgebrek moeilijk. Met een paar mensen die bij de campagne betrokken waren, heb ik onlangs de oefening gemaakt. Wat hebben we beloofd en waar zijn we nu mee bezig?’

Bovenaan op dat lijstje staat het competitieve financieringssysteem dat tot een universitaire ratrace leidt om steeds meer doctoraten, publicaties en kant-en-klaar-onderzoek af te leveren. Daar wil hij samen met de andere universiteiten en dus ook de KU Leuven verandering in brengen.

Weinig animo

Ook in de Dijlestad trekken onderzoekers aan de alarmbel, maar aan de top is er in Leuven voorlopig weinig animo om iets te veranderen. Volgens Van de Walle kunnen de rectoren de alarmkreten nochtans niet langer negeren.

‘Onze financiering gaat uit van onderlinge competitiviteit binnen een vast budget. Het zet niet aan tot excellentie, maar enkel tot het beter doen dan de andere. Dat is op termijn nefast. De jongste maanden vroegen onderzoekers in opiniebijdragen de overheid en ons om daar iets aan te doen. De signalen waren eensluidend. Er is een probleem met de ratrace. Help ons daaruit. Ik voelde me daar persoonlijk door aangesproken.’

Die kritiek is niet nieuw. Hoe wil u dat veranderen als de universiteiten er niet in slagen aan hetzelfde zeel te trekken?

Van de Walle: ‘Er is wel degelijk een momentum. Je zit met een nieuwe generatie rectoren. Wij zijn als wetenschappers op de internationale scène groot geworden en we zijn grosso modo generatiegenoten. Wegens dat internationale aspect heeft de concurrentie met Leuven in mijn onderzoek nooit een rol gespeeld. Integendeel, met het onderzoekscentrum iMinds speelden we internationaal mee dankzij de samenwerking tussen de universiteiten.’

Als rectoren moeten we bereiken dat Vlaanderen in de Champions League voor onderzoek kan meespelen.

‘Pas op, ik wil de competitiviteit niet uitschakelen. Wel wil ik die internationaal aangaan. Dan moet je op Vlaams niveau de krachten bundelen. Als rectoren zijn wij samen verantwoordelijk voor het universitaire landschap. We moeten bereiken dat Vlaanderen in de mondiale Champions League voor onderzoek kan meespelen. Net zoals de Rode Duivels een verzameling spelers van verschillende clubs zijn, is het universitaire landschap de som van excellente onderzoeksgroepen.’

Hoe wakkert u samenwerking tussen universiteiten aan zonder de stimulans tot excellentie te verliezen?

Van de Walle: ‘Bij de UGent is er nu geld voor 21 nieuwe professoraten. De faculteiten moeten daarvoor gezamenlijk voorstellen doen en de evaluatie laten we over aan een internationaal panel. Op dezelfde manier kan de overheid samenwerking stimuleren via haar financiering van de universiteiten. Zo kunnen we een maximaal deel van de internationale onderzoeksprogramma’s naar Vlaanderen halen en meedoen met de grote jongens.’

‘De vraag is ook: wat is excellentie? Vandaag stijgt het totale aantal doctoraten en publicaties wel, maar de meerwaarde daarvan kun je serieus in vraag stellen. Bovendien is de kostprijs hoog. Een derde van de jonge onderzoekers gaat door een ernstige periode van onzekerheid en stress. En dan gaat het niet over een weekje slecht slapen. Ik vind het ontgoochelend dat niet iedereen erkent dat er een fundamenteel probleem is met die financiering.’

Ademruimte voor onderzoek

Als de universiteiten het daarover niet eens raken, is de kans klein dat u de politiek kan overtuigen.

Van de Walle: ‘Ik wil de sterktes van de andere universiteiten erkennen en mee uitdragen. Hun eerste reactie is een gezond wantrouwen en dat begrijp ik. Het opbouwen van dat vertrouwen vraagt tijd.’

‘Hoe dan ook maken we hier ook binnen onze universiteit werk van. We zijn nieuwe evaluatiekaders aan het opstellen waarin we minder de focus leggen op kwantitatieve indicatoren en meer op wat mensen zelf belangrijk vinden. Zo willen we ook ademruimte creëren voor meer fundamenteel onderzoek. Als we morgen socio-economische meerwaarde willen genereren, is dat fundamenteel onderzoek cruciaal. Het is het unieke verkoopsargument van universiteiten.’

De positie van de universiteit staat onder druk. Bedrijven hameren op competenties in plaats van op diploma’s.

Van de Walle: ‘Dat de universiteiten in vraag worden gesteld, is niet erg. We mogen niet de fout maken te denken dat de universiteit er altijd geweest is en dus altijd succesvol zal blijven. Als de universiteiten zich niet aanpassen, zullen ze verdwijnen.'

'Sommigen denken dat de sterkste wint. Maar het darwinisme leert dat degene die zich het flexibelst aanpast aan een wijzigende context overleeft. Er zullen altijd instituties zijn die onafhankelijk, neutraal en kritisch zijn. Maar het is absoluut geen certitude dat die universiteiten er zoals vandaag zullen uitzien.’

Volgende base camp

Hoe ziet die universiteit van de toekomst er dan uit?

Van de Walle: ‘We gaan nog te veel uit van het idee dat je na een paar jaar door de grote poort de universiteit met een rugzak vol kennis verlaat. Stuur ons nog eens een kaartje en voor de rest zien we je liever niet meer terug.'

'In de universiteit van de toekomst bevat die rugzak slechts het proviand om de stap te zetten naar het volgende base camp. Dan vul je opnieuw je rugzak via bijscholing of omscholing om weer mee te zijn of een volgende stap te zetten. De universiteit wordt een soort compagnon de route doorheen je hele leven.’

Wil u daar nu al stappen in zetten?

Van de Walle: ‘We willen evolueren naar een meer activerende leervorm. De universiteit moet de studenten een lerende attitude bijbrengen waarbij ze zichzelf in vraag blijven stellen. Wie twaalf weken les volgt en erin slaagt op een examen zijn kennis te etaleren, mag niet meer de indruk krijgen dat hij er vanaf is.'

Een derde van de jonge onderzoekers gaat door een zware periode van onzekerheid en stress. En dan heb ik het niet over een weekje slecht slapen.

'We willen vanaf week één van het academiejaar de studenten aan de slag krijgen. Na een paar weken evalueren we en sturen we hun leerproces bij. De rol van lesgever zal evolueren van een soort poortwachter bij het examen naar een mentor of coach. Als coach ben je mee verantwoordelijk voor het traject van je studenten.’

Model van leerling-meester

U kunt zich de kritiek al voorstellen. Is het echt nodig om ook de studenten bij het handje te nemen?

Van de Walle: ‘Ik heb in mijn jeugd zeer intens gesport. Net zoals in de muziek werkt de sport met een model van leerling-meester. De meester begeleidt de leerlingen. Een coach begeleidt zijn sporters. Wanneer ze samen naar een competitie gaan, rekent de coach erop dat de sporter het goed doet in de competitie. Of kijk naar bedrijven die voor opleidingstrajecten veel geld betalen. Zij zetten geen expert vooraan, maar coachen hun medewerkers doorheen die opleiding.’

Is voor dat model een andere indeling van het academiejaar nodig?

Van de Walle: ‘Dat zou daar heel erg bij helpen. Als je studenten en cours de route wil evalueren en coachen, heb je daar tijd en rustmomenten voor nodig. Wie vandaag examens in tweede zit aflegt, wordt de week na de uitslag weer in de les verwacht. Er is geen tijd om te recupereren of bij te sturen.'

Wie vandaag examens in tweede zit aflegt, wordt de week na de uitslag weer in de les verwacht. Er is geen tijd om te recupereren of bij te sturen.

'We pleiten er voor iedereen na de examens een rustperiode van minstens zes weken te gunnen. Als je dat als basis neemt en die activerende leervormen als ambitie, kom je uit bij een hertekening van het academiejaar waarbij je begin september start.’

Een rectorschap is ook een estafettestokje doorgeven. Zou u er mee kunnen leven om als rector daarvoor het draagvlak te creëren en na vier jaar het stokje door te geven?