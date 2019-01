Regels voor wapenladers vlot te omzeilen

De strenge regels om laders voor wapens te bezitten lijken in de praktijk weinig uit te halen. Je kan de laders nog moeiteloos kopen op het web. En controleren is onbegonnen werk, waarschuwt de Wapenunie.

Sinds 1 januari gelden in ons land strenge voorwaarden om een lader voor een wapen te mogen bezitten. De vrije verkoop van laders is begin vorig jaar al afgeschaft. En voortaan mag je in ons land alleen nog laders bezitten die horen bij een wapen waarvoor je een vergunning hebt.

Dat geldt ook voor sportschutters en voor wie een jachtverlof heeft. Andere laders moet je laten neutraliseren of laten vernietigen. Ofwel moet je een erkenning als ‘verzamelaar van laders’ aanvragen bij de gouverneur, die daarvoor dan nog adviezen moet opvragen bij de burgemeester en de procureur.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nam de maatregel in de nasleep van de terreuraanslagen van 22 maart 2016. Khalid El Bakraoui, de terrorist die zichzelf opblies in het metrostation Maalbeek, en zijn kompanen konden legaal 31 laders voor kalasjnikovgeweren kopen bij een reguliere wapenhandelaar in ons land.

Op de website van een grote Duitse wapenwinkel konden we als Belgische klant nog altijd om het even welke lader uitkiezen.

Muisklikken

De vraag is of de strengere regels voor laders een verschil uitmaken in de praktijk. Met enkele muisklikken kun je nog altijd vanuit ons land laders in huis halen. Op de website van een grote Duitse wapenwinkel konden we als Belgische klant nog altijd om het even welke lader uitkiezen. We moesten daarvoor geen enkele vergunning voorleggen. En we zouden de laders via een koerierdienst kunnen laten bezorgen op een adres in ons land.

‘Tja, de strenge regels voor laders die nu gelden in België zijn dan ook uniek in de wereld’, zucht Nico Demeyere, ondervoorzitter van de Wapenunie, de vereniging die de civiele wapensector vertegenwoordigt. ‘Voor wapens en munitie heb je ook elders in de wereld wél een vergunning nodig. En die mogen alleen verstuurd worden met in- en uitvoervergunningen. Dat geldt ook voor de essentiële onderdelen van wapens. Webwinkels zullen dus geen wapens, munitie, lopen en grendelstukken opsturen.’

‘Accessoires, zoals een kijker of een holster, worden wel verstuurd omdat je daar niets mee bent zonder het wapen’, zegt Demeyere. ‘Dezelfde redenering geldt voor de laders. Laders worden volgens de Europese regels evenmin als onderdelen van vuurwapens bestempeld.’

De strenge regels voor laders die enkel gelden in België hebben tot gevolg dat gewone wapenbezitters vrij snel in de illegaliteit kunnen belanden. Nico Demeyere Ondervoorzitter Wapenunie

Demeyere vindt de strengere regels voor laders onzinnig. ‘Laders zijn op zich ongevaarlijk, ze zijn gemakkelijk te maken en de registratie is onbegonnen werk. Dat maakt de controle onmogelijk. Want als je zo’n vergunningsplicht echt wil controleren, vergt dat belangrijke middelen van de politie en de gouverneurs. Dan moeten ze bijvoorbeeld telkens als een lader gevonden wordt, onderzoeken of die wel past bij het wapen dat vergund is en niet bij andere wapens.’

‘Het Vredesinstituut schrijft dat de diensten nu al geen tijd hebben om gewoon de vijfjaarlijkse controles op legaal wapenbezit te doen. Het is misschien zinvoller tijd te steken in de controle op wapens en munitie, die wel risico inhouden, dan op ongevaarlijke laders. Het lijkt me ook nuttiger dat de regering erop toeziet dat alle parketten voldoende personeel hebben om adviezen te geven als een gouverneur iemands wapen wil intrekken. Dat zijn juist de gevallen waarin er een gevaar is voor de openbare orde.’