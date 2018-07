Regering-Michel gaat 85.000 pc's kopen

Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) vraagt morgen het fiat van de regering voor de leasing en aankoop van meer dan 85.000 pc's voor een periode van vier jaar.

Minister Vandeput wil de pc's aankopen voor het ministerie van Defensie, alle federale overheidsdiensten, acht instellingen van openbaar nut, zeven openbare instellingen van de sociale zekerheid, negen wetenschappelijke instellingen en vijftien andere federale instellingen. 'De overheidsopdracht is daarmee de grootste die ooit in België door de federale overheid werd geplaatst voor deze aankoopcategorie', laat Vandeput weten.

Volgens Vandeput bewijst dit gemeenschappelijk aankoopcontract dat de federale regering goed samenwerkt, als het over de aankopen van goederen en diensten gaat. 'In januari trad het Koninklijk Besluit in werking dat systematisch voorrang geeft aan gemeenschappelijke aankopen voor de federale overheid. Aan de hand van een aantal succesvolle proefprojecten hebben we vorig jaar de efficiëntie en doeltreffendheid daarvan aangetoond', aldus Vandeput.

Dat Defensie de leiding nam in deze gezamenlijke bestelling is volgens Vandeput geen toeval. 'Defensie heeft een lange ervaring met de meerjarenplanning van de behoeften, geeft opleidingen aan de federale overheidsinstellingen hierover en schreef mee aan het Koninklijk Besluit. Het lag voor de hand dat het de lead nam in dit eerste grote aankoopdossier voor de overige federale instellingen. Het is nu aan deze federale overheidsdiensten om mee de fakkel over te nemen om gemeenschappelijke aankoopopdrachten in de toekomst in de markt te plaatsen.'

Het gemeenschappelijke aankoopoverleg maakt deel uit van het Redesign-project waarvoor Vandeput verantwoordelijk is. 'We hebben bijna dertig gemeenschappelijke opdrachten in de steigers staan die we uitwerken. Door systematisch voorrang te geven aan gemeenschappelijke aankopen hebben we het federale aankoopbeleid efficiënter gemaakt. Maar het kan nog beter. Daarom heb ik mijn administratie de opdracht gegeven bijkomende voorstellen voor een federaal aankoopbeleid uit te werken', zegt Vandeput.