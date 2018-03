Regering-Michel probeert kantjes ervan af te lopen

De regering-Michel bekijkt bij de begrotingscontrole alle mogelijke uitzonderingen die Europa toelaat. Ze heeft één doel voor ogen: dit en volgend jaar zo weinig mogelijk besparen.

Hoe kunnen we de begroting de komende twee jaar onder controle houden zonder echt te besparen en tegelijk een Europese sanctie vermijden? Die berekeningen maakte het kabinet-Begroting, blijkt uit een nota die De Tijd kon inkijken.

De bedoeling is na te gaan hoe de besparingen dit en volgend jaar zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden. Het zijn twee verkiezingsjaren en dan zijn pijnlijke maatregelen om politieke redenen uit den boze.

De nota kwam afgelopen weekend op tafel van het kernkabinet. Ze moet helpen te beslissen welke inspanning de regering zal doen bij de begrotingscontrole die bezig is. Daarover is nog discussie.

Scenario's

Er liggen twee scenario’s op tafel: ofwel verzekert de regering dat het begrotingstekort dit jaar niet stijgt in vergelijking met vorig jaar, ofwel doet ze wat ze bij de opmaak van de begroting beloofd heeft en laat ze het structureel begrotingstekort dalen tot 3 miljard euro in 2018.

1,27 miljard besparing De regering kan bij de begrotingscontrole kiezen: bespaart ze 678 miljoen of 1,27 miljard euro?

In het eerste scenario moet ze op zoek naar 678 miljoen euro, in het tweede naar 1,27 miljard.

Als de regering voor het eerste scenario kiest, moet ze eind dit jaar bij de opmaak van de begroting 2019 meer besparen. Als ze voor het tweede scenario kiest, moet ze minder besparen.

In de nota worden ook scenario’s voor 2019 geschetst.

In het meest optimistische scenario moet volgend jaar nauwelijks - zo’n 250 miljoen euro - bespaard worden. Maar dat scenario vraagt enige meegaandheid van Europa. Dat moet aanvaarden dat Belgiës budgettaire langetermijndoelstelling niet langer een evenwicht is, maar een begrotingstekort van 0,5 procent. Een tweede veronderstelling is dat België 0,5 procent of zo’n 2,2 miljard euro minder bespaart omdat het kan aantonen dat het de afgelopen jaren voldoende hervormd heeft. De vraag is of Europa beide uitzonderingen aanvaardt.

In het meest pessimistische scenario - waarbij Europa geen uitzonderingen toelaat - moet in 2019 zo’n 5,5 miljard euro worden bespaard. Ter vergelijking: dat is ruim twee keer het budget dat jaarlijks naar de NMBS vloeit. Het is politieke sciencefiction dat de regering in het najaar enkele maanden voor de nationale verkiezingen zo’n inspanning zal doen.

Europese straf

De regering moet de komende maanden bij Europa aftoetsen hoe ver ze kan gaan in het zoeken naar uitzonderingen. Europa oordeelde eind vorig jaar nog dat de Belgische inspanningen om de begroting gezond te krijgen onvoldoende zijn. Met een schuldgraad die nog altijd boven 100 procent van het bruto binnenlands product ligt, kunnen we ons niet veel veroorloven.

De regering moet beoordelen hoe ver ze te ver kan gaan. Ons land kan onder verhoogd toezicht worden geplaatst en uiteindelijk kan Europa een boete geven. Maar de kans is klein dat het dat doet. Sinds de Franse socialist Pierre Moscovici in Europa voor de begroting bevoegd is, wordt veel meer door de vingers gezien.