Regering-Wilmès gaat door tot 1 oktober

Wilmès (MR) zou op 17 september het vertrouwen vragen en verliezen. Aan de volmachtenregering met de steun van tien partijen zou een einde komen. Het kabinet zou in lopende zaken gaan. Maar sinds preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) besmet is met corona, komt die timing in het gedrang. De onderhandelaars mogen elkaar tot 18 september niet fysiek ontmoeten.