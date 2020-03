Regering-Wilmès krijgt volmachten tegen coronacrisis

De koninklijke opdrachthouders Dewael (Open VLD) en Laruelle (MR) werkten heel de avond in stilte aan een nieuw scenario, vernam De Tijd uit verschillende bronnen. De regering-Wilmès zou volmachten krijgen om de coronacrisis aan te pakken. 'De vraag is nu nog wie er in de regering stapt en wie er de regering dan steunt', luidde het in de vooravond.