Regering akkoord over nieuwe effectentaks

Binnen de regering-De Croo is een akkoord over de invoering van een nieuwe effectentaks. Het wetsontwerp van Financiënminister Vincent Van Peteghem gaat nu naar de Raad van State.

De regering kan het geld goed gebruiken. Later vandaag wordt opnieuw een pak extra steunmaatregelen goedgekeurd in het kader van de coronacrisis.

Die snelheid heeft alles te maken met de coronacrisis, die in volle hevigheid woedt. Nu de blik van de regeringspartijen en de buitenwereld volledig op corona gericht staat, is het makkelijker om een zeer omstreden fiscaal vehikel politiek verkocht te krijgen. Zeker het feit dat de opbrengst naar de gezondheidszorg moet vloeien, blijkt een gouden zet. Uit de kokers van de spindoctors in de regering is niet voor niks de term 'solidariteitsbijdrage' gekomen. Voor de liberalen -die ideologisch het meest gewrongen zitten met deze belasting op vermogen- maakt dat het verkoopbaar. Bovendien kan de regering het geld goed gebruiken. Later op de dag wordt alweer een pak steunmaatregelen aangekondigd, nu het land verder op slot gaat. Die zullen opnieuw honderden miljoen kosten, valt te horen in de regering.