Regering bereikt nu wel akkoord over coronasteun

De federale regering heeft dan toch een akkoord bereikt over het verlengen van de economische coronasteun. 24 uur lang zat het dossier geblokkeerd tussen de MR en de PS. Leefloners en minder begoede ouderen krijgen een premie van 25 euro.

Woensdagmiddag - net voor hij op het vliegtuig naar de VN-top in New York stapte - had premier Alexander De Croo (Open VLD) met de vicepremiers van de Vivaldi-partijen al een deal bereikt over de allerlaatste verlenging van de economische coronasteun. Er zou nog eens 90 miljoen euro uitgetrokken worden voor de verlenging van het soepele regime voor tijdelijke werkloosheid, een enkelvoudige overbruggingspremie voor zelfstandigen met een omzetverlies van 65 procent, steun aan de NMBS en het goederenvervoer en een premie voor leefloners en ouderen met een inkomensgarantie.

De premie voor mensen met een socialebijstandsgarantie daalt van 50 naar 25 euro.

Maar woensdagavond floot PS-voorzitter Paul Magnette de regering en zijn eigen vicepremier Pierre-Yves Dermagne terug door te communiceren dat het voorziene budget voor die sociale premie - 15 miljoen euro - niet volstond om de volledige doelgroep te bedienen. Ook voor de groenen was dat een belangrijk punt. Daarop legde het kabinet van De Croo een aangepast voorstel op tafel. Boven op de voorziene 15 miljoen euro zou minister van Pensioenen en Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) dat budget kunnen aanvullen vanuit de onderbenutting. Dat zijn budgetten die begroot zijn, maar niet aangewend werden.

Magnette dicteert, Bouchez blokkeert

De PS en de groenen konden zich daarin vinden, en woensdagavond om 23.30 uur was de kwestie beslecht. Maar daarop begon MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de zaak te blokkeren. Volgens meerdere bronnen ging dat om een puur politieke kwestie en niet over de inhoud. 'De Franstalige liberalen pikken het niet dat Magnette opnieuw de grote trom roerde over wat een regeringskwestie is', zei een hoge regeringsbron. Premier De Croo communiceerde 's namiddags vanuit New York dat er donderdag nog een deal zou komen.

Uiteindelijk werd de blokkering rond 20 uur doorbroken. Het budget van 90 miljoen blijft gehandhaafd, maar het bedrag van de premie voor mensen met een socialebijstandsuitkering zakt wel van 50 naar 25 euro. Dat bleek uiteindelijk al in de oorspronkelijke deal te zitten, maar werd woensdag niet zo gecommuniceerd. Het kabinet van premier De Croo merkt op dat de 90 miljoen een fractie is van de eerder toegekende economische steun. Alle maatregelen die in het derde kwartaal nog genomen werden, kostten een klein miljard.