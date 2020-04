Regering bestelt stof voor miljoenen mondmaskers bij Sioen en Deltrian

De federale regering heeft het contract om miljoenen filterende stoffen voor mondmaskers te verspreiden onder de bevolking toegekend aan de bedrijven Sioen en Deltrian. Dat vernam De Tijd uit goede bron.

De federale regering zocht 20 miljoen stuks filtermateriaal, zogeheten 'filterstof', die ze wil verdelen onder de bevolking voor de zelf te maken mondmaskers. Daarvoor was een 'onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking' gelanceerd. De levering kadert in de exit-strategie van ons land in de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19-virus. Het is vice-premier en minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), die zich de voorbije weken heeft ingezet om de acties te coördineren om de bevolking aan mondmaskers te helpen.

Afgelopen vrijdag is de bestelling van de miljoenen mondfilters geplaatst bij twee bedrijven. De Tijd vernam uit goede bron dat het gaat om de groepen Sioen en Deltrian. Aan Vlaamse zijde krijgt dus Sioen Industries uit Ardooie het contract toegekend. Sioen is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en hoogwaardige beschermkleding. Aan Waalse zijde gaat het om Deltrian International uit Fleurus, nabij Charleroi, een producent van lucht- en waterfilters die eerder al één van de bedrijven was die een Waalse taskforce selecteerde voor de productie van andere, chirurgische mondmaskers.

De miljoenen mondfilters zullen lang niet allemaal beschikbaar zijn op 4 mei, maar de gekozen fabrikanten Sioen en Deltrian hebben zich wel geëngageerd om ze te leveren tussen 4 en 20 mei.

Minimumcriteria

Er zijn dan ook minimumcriteria opgelegd voor de bestelde filterstof. Het moet dan ook een kwalitatieve verbetering opleveren van de eigengemaakte maskers. De filterstof is conform de Franse Afnor-normen. Ze scoren qua partikelbescherming op 3 micron minstens 15% hoger dan de gevraagde 70. Dat is dus heel goed en dat zonder de luchtdoorlaatbaarheid (et draagcomfort) te verminderen. Mensen gebruiken dus best geen te dicht geweven stoffen voor de buiten- en binnenkant.