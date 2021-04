Regering buigt zich maandag al over loonnorm

De regering-De Croo buigt zich vanaf maandag al over de loonnorm, nu de sociale partners opnieuw geen akkoord bereikt hebben. De inzet: premies in bedrijven die corona goed doorstaan hebben.

De topministers van de Vivaldi-coalitie keken elkaar vrijdagochtend voor het eerst weer in de ogen sinds de Vlaamse en Franstalige socialisten een collectief bommetje dropten in de aanloop naar 1 mei.

'Als er geen serieuze marge is voor een loonsverhoging, dan ook niet voor dividenden en CEO-weddes', klonk het woensdag. En net op het moment dat de leden van het kernkabinet verzamelden op de ambtswoning van de premier, deed PS-voorzitter Paul Magnette er vrijdag op Radio 1 nog een schep bovenop. 'Als de regering niet tot een akkoord komt, is het sociale oorlog', zei hij. 'Dat is niet wat wij willen, wij willen een akkoord.'

In een interview in Het Nieuwsblad had hij vrijdagochtend al snoeihard uitgehaald naar het VBO. 'Onder de vorige regering was het 'open bar', maar nu we weer in de regering zitten, is het game over voor de werkgevers.'

We gaan ons niet laten opjutten. We hebben een evenwichtig akkoord nodig, dat rekening houdt met de draagbaarheid voor werknemers én bedrijven. Alexander De Croo (Open VLD) Premier

De oorlogsretoriek van de PS-voorzitter en de woedende reacties uit de bedrijfswereld waren vrijdagochtend gefundenes Fressen voor oppositiepartij N-VA om te duwen waar het zeer doet, met name bij de Open VLD van premier Alexander De Croo. 'De grootste regeringspartij dreigt met een 'sociale oorlog' en culpabiliseert de ondernemers die onze jobs creëren.' 'Dat een zogenaamde liberale premier dit niet streng durft te veroordelen, zegt alles over deze federale regering', tweette voorzitter Bart De Wever.

In dat sfeertje moesten de topministers vrijdagochtend een agenda afwerken. Best wel gevoelige dossiers als het stabiliteitsprogramma, het relanceplan, het subsidiemechanisme voor de gascentrales en het openstellen van de grondwet voor een staatshervorming kwamen op tafel. Net als de discussie over de loonvorming, want de ultieme poging van De Croo om de sociale partners donderdagavond tot een akkoord te bewegen mislukte. De werkgeversfederaties en de vakbonden willen de komende dagen wel voort praten over de eindeloopbaan en minimumlonen, maar niet meer over de loonvorming. Die hete aardappel is definitief naar de regeringstafel verschoven.

0,4 procent opslag blijft uitgangspunt

Op de persconferentie na de ministerraad liet de premier nog niet al te veel in zijn kaarten kijken. Hij probeerde vooral duidelijk te maken dat het verbale geweld tussen de partijvoorzitters van de Vivaldi-coalitie de sfeer in de regering nog niet heeft aangetast. 'We gaan ons niet laten opjutten. We hebben een evenwichtig akkoord nodig, dat rekening houdt met de draagbaarheid voor werknemers én bedrijven. Tot nu zijn we er zeer goed in geslaagd in de regering het hoofd koel te houden. We hebben al eerder voor hete vuren gestaan', zei De Croo.

Volgens een regeringsbron is het nog altijd de bedoeling de loonsverhoging van 0,4 procent boven op de index in stand te houden.

In de wandelgangen vernam De Tijd dat het de bedoeling is maandag al de discussie over de loonnorm aan te vatten. Volgens een bron zou het nog altijd de bedoeling zijn de loonsverhoging van 0,4 procent boven op de index in stand te houden, aangevuld met premies in bedrijven die de coronacrisis goed doorstaan hebben.

Toch belooft dat nog een stevige discussie te worden: welk criterium wordt genomen om te bepalen of een bedrijf een extra premie kan toestaan? Hoe hoog kunnen die premies zijn? Tot op welk niveau voorziet de regering in een fiscaal gunsttarief voor die premies? En op welk niveau worden de onderhandelingen finaal gevoerd? De verwachting is dat dat op sectoraal of bedrijfsniveau zal gebeuren.

Magnette liet in zijn gespierde betoog verstaan dat een akkoord over substantiële premies in bedrijven die het goed doen in combinatie met hogere minimumlonen kan volstaan voor zijn partij.