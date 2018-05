Regering geeft Staatsveiligheid historisch hoog budget

De Staatsveiligheid mag dit jaar 57 miljoen euro besteden van de regering, een historisch record. Onze inlichtingendienst krijgt liefst 11,2 miljoen euro voor nieuw computermateriaal.

Na de bloedige aanslagen in de straten van Parijs op 13 november 2015, was onze Staatsveiligheid de risee in buitenlandse media. ‘Het is bij de Belgen niet eens een kwestie van inlichtingen niet delen. Ze verzamelen ze niet eens’, klonk het. De kritiek was karikaturaal en overdreven, maar de regering-Michel beloofde wel een inhaalbeweging in de strijd tegen terreur. De Staatsveiligheid zelf begon in 2015 met ‘VSSE 2021’, een plan om de dienst de volgende jaren grondig te reorganiseren.

Koken kost geld en dit jaar zal de Staatsveiligheid ruim 57 miljoen euro mogen uitgeven. Daar kan nog een openstaand budget van bijna 7 miljoen euro bij komen. Dat bevestigt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het is een record. Ter vergelijking: vier jaar geleden, voor de aanslagen in Parijs, bedroeg het totale budget van de Staatsveiligheid amper 46 miljoen euro. Vijftien jaar geleden moest de inlichtingendienst het nog stellen met een luttele 24 miljoen euro.

Massa's data

De Staatsveiligheid mag dit jaar liefst 11,2 miljoen euro uitgeven aan nieuw computermateriaal. Daarmee krijgt de dienst een pak meer investeringskredieten dan de 1,3 à 4,5 miljoen euro van de vorige jaren. Welke aankopen de Staatsveiligheid met die smak geld precies doet, blijft geheim. Ze zal zeker niet alleen de bestaande netwerken vervangen en verbeteren. Er worden ook nieuwe systemen ontwikkeld die massa’s data, zowel audio, video, foto, gps, metadata, telefoongegevens, bankgegevens, internetinfo enzovoort kunnen analyseren.

Het personeelsbudget is wel licht gezakt naar 37,1 miljoen euro. Dat heeft volgens minister Geens te maken met de overheveling van de beschermingsassistenten, zeg maar de ‘bodyguards’ van de Staatsveiligheid, naar de politie. Staatshoofden en andere vips beschermen is niet langer een taak van de Staatsveiligheid. Dat was al jaren een blok aan het been van de inlichtingendienst die zich wilde concentreren op inlichtingen verzamelen. Sinds 2015 zijn er wel 157 aanwervingen gebeurd of gepland van zowel inspecteurs op het terrein, analisten als ondersteunend personeel, zoals een psycholoog, jurist, vertaler en ICT-specialisten.

Terrorisme

En wat bij het Leger ? En wat bij het leger ? De Staatsveiligheid krijgt meer geld, maar wat met de militaire inlichtingendienst ADIV, die focust op het buitenland? Die zou er 90 mensen bij krijgen, beloofde de regering. Van hen zijn er nog maar 12 aan de slag. De rest volgt dit jaar, luidt het. Tussen nu en 2020 zou de dienst er nog 50 cyberexperts bij krijgen. Tussen 2019 en 2028 zijn er 54,5 miljoen euro investeringen in de dienst.

De top van de Staatsveiligheid gaf eerder al aan dat de dienst, die begin dit jaar 637 mensen telde, dubbel zoveel personeel nodig heeft en zelfs drie keer meer budget. Zo ver zijn we dus nog lang niet, hoewel de werklast stijgt. Er zijn meer dreigingen: met vorig jaar al meer dan 34.000 gegevens die binnenstroomden in de strijd tegen het terrorisme. Ook zal de Staatsveiligheid dit jaar al meer dan 150.000 screenings uitvoeren. Dat waren in 2014 nog amper 70.000 screenings.