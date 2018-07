Regering heeft deal in zicht over Arco en Belfius

De regering-Michel heeft een akkoord op zak over de beursgang van 30 procent van Belfius en de oprichting van een fonds van 600 miljoen euro voor de vergoeding van de Arco-gedupeerden. Dat vernam De Tijd.

Er is pas een akkoord als er een akkoord over alles is, zo wordt het gekende riedeltje herhaald in regeringskringen. Premier Charles Michel (MR) wil nog niet zeggen dat er al een deal is afgeklopt, maar de contouren over een beursgang van Belfius en een vergoeding voor de Arco-coöperanten staan wel degelijk al op papier.

Beide dossiers zaten geblokkeerd, omdat CD&V-vicepremier Kris Peeters Belfius en Arco aan elkaar had gekoppeld. Zolang er geen vergoeding was voor de Arco-coöperanten zou de geplande beursgang van Belfius niet doorgaan.

Michel wilde de forcing voeren om toch vooruit te kunnen gaan met de beursgang van Belfius. Dat is hem gelukt door beide dossiers te ontkoppelen, zo blijkt.

'De regering gelast het management van Belfius met de voorbereiding van de IPO van de vennootschap en met het mandaat om, voorafgaand aan deze IPO, de uitbetaling van de dadingsvergoedingen in deze oplossing in het Arco-dossier te structureren in een unieke front office', zo is vastgelegd.

Concreet komt het erop neer dat een belang van 30 procent van Belfius naar de beurs wordt gebracht. De staatsbank wordt tegen 7 tot 9 miljard euro gewaardeerd. Een verkoop van 30 procent kan de staat dus zo'n 2,1 miljard euro inkomsten opleveren. Daarmee kunnen de schulden met zo'n 0,5 procentpunt worden verlaagd.

Daar staat het engagement van de regering tegenover dat ze haar 'verantwoordelijkheid' zal opnemen tegenover de Arco-gedupeerden. Er wordt via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een fonds opgericht voor maximaal 550 miljoen euro. 'Dit fonds wordt gefinancierd door een vrijwillige bijdrage door Beweging.net (het vroegere ACW, red.) ten bedrage van het saldo van de vereffening van de Arco-vennootschappen (geraamd op 35 miljoen euro), het bedrag dat de Belgische staat ontvangt uit de vereffening (teruggevorderd bedrag als gevolg van de beslissing over de staatssteun door de Europese Commissie, geraamd op 89 miljoen euro), waarna het saldo door de Belgische Staat zal worden aangevuld', luidt het.

Daarnaast komt er een 'commerciële geste' van Belfius voor minimaal 50 miljoen euro.

Alles samen wordt dus een bedrag van 600 miljoen euro opzijgezet, zodat 40 procent van het uitstaande bedrag van 1,47 miljard euro van de Arco-coöperanten kan worden vergoed.