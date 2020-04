Regering klopt aan bij Bpost voor verspreiding van mondfilters

De regering wil de bevolking miljoenen 'filterende stoffen' bezorgen waarmee mondmaskers gemaakt kunnen worden. Er lopen gesprekken met Bpost om die stoffen te versturen naar alle huishoudens.

Stoffen mondmaskers zullen een heel belangrijke rol spelen in de afbouw van de lockdownmaatregelen. Die boodschap gaf premier Sophie Wilmès (MR) donderdag mee in de Kamer. Of zo'n masker verplicht wordt op het openbaar vervoer, zoals gisteren in Frankrijk werd beslist, wilde Wilmès niet kwijt. Daarvoor is het wachten op de concrete beslissingen die vandaag worden genomen in de Nationale Veiligheidsraad, waar ook de deelstaten in zitten die bevoegd zijn voor het preventiebeleid.

We stellen vast dat de normale marktwerking op redelijk korte termijn niet kan voldoen aan een algemene productie en distributie van deze mondmaskers aan de gehele bevolking. Koen Geens Vicepremier

Hoe de Belgen aan een mondmasker zullen komen, is een zaak voor vicepremier Koen Geens (CD&V). Hij kreeg de bevoegdheid om alle acties te coördineren die te maken hebben met persoonlijk beschermingsmaterieel dat niet ingevoerd kan worden en waarvoor een nationale oplossing moet worden gevonden. Dat is zeker het geval voor de stoffen mondmaskers die de bevolking zal dragen.

Woensdag raakte bekend dat minister Geens in een eerste fase wil inzetten op de volksvlijt om die stoffen mondmaskers te maken, omdat geen enkele fabrikant begin mei de miljoenen maskers voor de bevolking kan leveren. Welingelichte bronnen melden dat het kabinet-Geens een veiligheidsstandaard, een 'minimumvereiste', wil hanteren voor de zelfgestikte mondmaskers, en dus niet, zoals in andere landen, enkel wil stellen dat mensen 'iets' voor hun mond moeten dragen.

Lokale ateliers

Op het kabinet-Geens wordt nagedacht over het op grote schaal verspreiden van de 'filterende stoffen' die nodig zijn om een goed mondmasker te maken. Het idee is dat lokale ateliers en mensen thuis met die mondfilters aan de slag kunnen om de mondmaskers te stikken.

Om de stoffen tot bij de bevolking te krijgen wordt gedacht aan Bpost. Het postbedrijf kan die via miljoenen brieven naar de mensen thuis sturen. Een definitieve beslissing is er nog niet, maar de kwestie is wel al besproken met Bpost, vernam De Tijd. Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck wil geen commentaar geven en verwijst naar de regering.

Ook met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft het kabinet-Geens al druk overleg gepleegd. Meerdere steden en gemeenten hebben aangekondigd dat ze hun inwoners aan mondmaskers zullen helpen, maar kregen de raad maskers te bestellen of te laten maken door lokale ateliers die de filterende stof er kunnen in verwerken. In een tweede golf - na Bpost - zouden de steden en gemeenten ook kunnen helpen bij het verspreiden van de filterende stoffen.

Veiligheidsraad