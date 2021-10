Regering koopt extra Pfizer-vaccins voor derde en vierde prik

De regering legt voor de zekerheid een vaccinvoorraad aan, al is het nog geen uitgemaakte zaak dat iedereen een derde boosterprik zal krijgen.

De regering houdt er rekening mee dat in 2022 en 2023 opnieuw massaal gevaccineerd moet worden tegen het corona­virus. Dat schrijven de kranten van Mediahuis zaterdag. 'België zit mee in een groot contract van de Europese Commissie voor 900 miljoen Pfizer-vaccins', zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). 'Wij hebben ons aandeel daarin gereserveerd voor 2022 en 2023 om zeker te zijn dat we dan kunnen vaccineren indien nodig.'

Volgens Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, gaat het om een contract van 23 miljoen dosissen van het Pfizer-vaccin en een kleiner back-up contract van Moderna. Ons land koopt alleen nog maar mRNA-vaccins aan omdat die de beste bescherming bieden.

De aankoop wil niet zeggen dat het al een uitgemaakte zaak is dat de hele bevolking een derde prik krijgt. Op dit moment is zo'n prik enkel voorzien voor 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen of immuniteitsproblemen.

Niet voor iedereen

Voorlopig zijn er geen wetenschappelijke argumenten om die doelgroep uit te breiden, zegt Ramaekers. De Taskforce Vaccinatie volgt de wetenschappelijke evolutie op de voet en zal advies geven als een derde prik aangeraden is voor nog meer bevolkingsgroepen.

Een eventuele vierde prik zou er kunnen komen voor specifieke groepen 'die immunologisch zeer moeilijk reageren'. Maar volgens Ramaekers is het nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. 'We moeten eerst het effect van de derde prik afwachten', zegt hij.