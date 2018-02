Regering legt zonnepanelen op zee

De Backer hakt binnenkort de knoop door. Mogelijks komen de zonnepanelen in een de windmolenparken voor Zeebrugge, waar nu al geen passage van boten is toegestaan.

In Nederland werd eerder deze maand het startschot gegeven voor de aanleg van een zonneboerderij van (binnen enkele jaren) 2.500 vierkante meter voor de kust van Scheveningen. In China is het concept - vooral installaties in vijvers en meren - al langer ingeburgerd.